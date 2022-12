Os festivais de música em Portugal já mexem: quem vamos ver em 2023

Com 2022 quase no final, as atenções viram-se, no que toca à música ao vivo, para 2023 e para as novidades dos cartazes dos grandes festivais de primavera-verão.

Até agora, o NOS Alive, que acontece em julho em Algés, e o MEO Kalorama, marcado para o final de agosto em Lisboa, são os eventos com mais nomes anunciados.

Pelo NOS Alive passarão bandas bem-queridas dos portugueses (e também do público internacional que todos os anos acorre a Algés), como os Arctic Monkeys, que este ano regressaram aos álbuns com “The Car”; os Red Hot Chili Peppers, que não fizeram a coisa por menos e em 2022 lançaram dois discos; os Queens of the Stone Age, que não vemos por cá desde 2018, ou Lizzo, a cantora norte-americana que se estreará em palcos nacionais.

Por seu turno, o MEO Kalorama, que este ano teve a sua primeira edição, volta a realizar-se em 2023, tendo já confirmado numerosos concertos: Arcade Fire, que este ano deram dois espetáculos em Lisboa, Florence and the Machine e Foals estarão na capital no final do verão.

Apesar de as edições espanholas do Primavera Sound já terem anunciado o seu generoso cartaz, não se sabe, por enquanto, quem virá ao Parque da Cidade, no Porto, atuar na versão nacional do festival ibérico. Em Barcelona e Madrid, os regressados Blur de Damon Albarn (que este ano esteve no Primavera Sound do Porto, com os Gorillaz), o norte-americano Kendrick Lamar (que também já passou pelo Parque da Cidade, em 2014) e Rosalía (que por lá atuou em 2019) são alguns dos cabeças de cartaz, portanto também possibilidades para o festival do Porto.

Noutro registo de festival, o Cool Jazz, que decorre ao longo de julho em Cascais, já anunciou concertos de Lionel Richie, Kings of Convenience ou Norah Jones. A norte, o MEO Marés Vivas de Gaia assegurou o primeiro concerto dos Da Weasel depois do regresso, este ano, no NOS Alive. A sul, o Rolling Loud, dedicado ao hip-hop, levará o rapper norte-americano Travis Scott a Portimão, em julho.



Alguns grandes festivais do verão português, como o Super Bock Super Rock, MEO Sudoeste, Vodafone Paredes de Coura e Vilar de Mouros, ainda não anunciaram qualquer nome.

Veja aqui o cartaz dos festivais de verão em Portugal até agora, bem como as respetivas “coordenadas”:

PRIMAVERA SOUND

Parque da Cidade, Porto, de 7 a 10 de junho

ainda sem nomes confirmados

NOS ALIVE

Passeio Marítimo de Algés, de 6 a 8 de julho



6 de julho: Red Hot Chili Peppers e Black Keys (Palco NOS), Men I Trust, Jacob Collier (Palco Heineken)

7 de julho: Arctic Monkeys, Idles e Lizzo (Palco NOS)

8 de julho: Queens of the Stone Age, Sam Smith (Palco NOS), Angel Olsen (Palco Heineken)



COOL JAZZ

Hipódromo Manuel Possolo, Cascais

Lionel Richie, 8 de julho

Kings of Convenience: 19 de julho

Snarky Puppy: 20 de julho

Norah Jones: 29 de julho



ROLLING LOUD

Praia da Rocha, Portimão, Algarve

De 5 a 7 de julho

Confirmado: Travis Scott

SUPER BOCK SUPER ROCK

Meco, de 13 a 15 de julho

ainda sem nomes confirmados



MEO MARÉS VIVAS

Vila Nova de Gaia, de 14 a 16 de julho

14 de julho: Da Weasel



MEO SUDOESTE

Zambujeira do Mar, de 9 a 12 de agosto

ainda sem nomes confirmados



NEOPOP

Viana do Castelo, de 10 a 12 de agosto

ainda sem nomes confirmados



VODAFONE PAREDES DE COURA

Paredes de Coura, de 16 a 19 de agosto

ainda sem nomes confirmados



VILAR DE MOUROS

Vilar de Mouros, Caminha, de 26 a 28 de agosto

ainda sem nomes confirmados



MEO KALORAMA

Lisboa, 31 de agosto, 1 e 2 de setembro

Confimados:

Arcade Fire

Florence and the Machine

Foals

Metronomy

Capitão Fausto

Dino D'Santiago

The Blaze

Rita Vian

Amyl & The Sniffers

Fora de festivais, mas para plateias também numerosas, 2023 trará a Portugal Roger Waters (dois concertos na Altice Arena, em Lisboa, em março); Robbie Williams (na mesma sala e no mesmo mês); Coldplay (quatro estádios em Coimbra, em maio); Mötley Crüe e Def Leppard (Algés, em junho); Rammstein (Estádio da Luz, em junho) e Harry Styles (Algés, em julho).