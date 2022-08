200 mil pessoas vão ver Coldplay em Portugal: os quatro concertos estão esgotados

Estão esgotados os quatro concertos que os Coldplay vão dar em Portugal no próximo ano, mais precisamente no Estádio Cidade de Coimbra: depois de os bilhetes para os dias 17, 18 e 20 de maio terem desaparecido num ápice, também está praticamente esgotada a data de 21 de maio, o último concerto anunciado, restando apenas vender três pacotes VIP, como se verifica na plataforma de venda de bilhetes Ticketline às 17h desta quinta-feira. Serão assim 200 mil pessoas, 50 mil por dia (números avançados à BLITZ pela promotora Everything is New), a marcar presença nos espetáculos em Portugal da digressão “Music of the Spheres” da banda britânica.

Segundo declarações de Ana Ribeiro, presidente executiva da plataforma de venda de bilhetes Ticketline, nunca houve tanta gente a querer marcar presença num espetáculo em solo português. “É inédito. Nunca houve tanta procura para um evento em Portugal”, disse a responsável da empresa de bilhética à agência Lusa. Recorde-se que os bilhetes para a primeira data, 17 de maio, única anunciada até esta manhã, foram colocados à venda às 10h desta quinta-feira, e já antes disso havia filas de espera volumosas quer online quer em lojas físicas.

Apesar de a venda de bilhetes estar limitada a 6 unidades por pessoa, com o propósito de evitar “açambarcamentos”, neste momento o mercado secundário já tem ingressos à venda por preços muito superiores aos oficiais. A promotora Everything is New aconselhou repetidamente a aquisição de bilhetes apenas através de pontos de venda oficiais, mas em plataformas como a Viagogo ou a Stubhub há bilhetes vendidos originalmente por 85 euros a custar agora mais de 400 euros.

Os Coldplay regressam a Portugal para apresentar a digressão assente no mais recente álbum de originais, “Music of the Spheres”, editado em 2021, mas com base em alinhamentos de concertos recentes não se escusarão a recordar os maiores êxitos de um percurso musical com mais de 20 anos. Além de canções incontornáveis da sua discografia, como ‘Yellow’, ‘Fix You’, ‘Viva La Vida’ ou ‘A Sky Full of Stars’, a banda tem-se atirado a versões de temas dos ABBA, Kate Bush ou Olivia Newton-John, tendo contado nos espetáculos de Londres com convidados como Natalie Imbruglia, Craig David ou Stormzy.

Antes de regressar à Europa, no próximo ano, numa nova fase da digressão que arranca precisamente em Coimbra, a banda britânica ruma à América Latina, tendo um concerto marcado para o Rock in Rio do Rio de Janeiro no próximo dia 10 de setembro e seguindo depois para países como Peru, Colômbia, Chile ou Argentina (só em Buenos Aires são dez concertos, todos já esgotados). Depois de Portugal, a banda apresenta-se em Barcelona, Manchester, Cardiff, Nápoles, Milão, Zurique, Copenhaga, Gotemburgo e Amesterdão.