Travis Scott é primeiro nome anunciado pelo festival Rolling Loud, que regressa ao Algarve em 2023

O rapper norte-americano Travis Scott é o primeiro nome confirmado no cartaz do festival Rolling Loud, que se realiza na Praia da Rocha, em Portimão, no Algarve, de 5 a 7 de julho.

O artista será cabeça de cartaz da segunda edição em Portugal do festival dedicado ao hip-hop.

Nascido em Houston, no estado norte-americano do Texas, há 31 anos, Jacques Bermon Webster II, verdadeiro nome de Travis Scott, viu-se envolvido numa tragédia quando, em novembro de 2021, dez pessoas morreram esmagadas durante um concerto que deu no festival Astroworld, na sua cidade-natal. No início de 2023, Travis Scott deverá lançar o seu quarto álbum, de título “Utopia”.





Criado em Miami, no estado norte-americano da Florida, o Rolling Loud é um dos maiores festivais de hip-hop do mundo. Em 2022, realizou-se pela primeira vez em Portugal, com atuações de J. Cole, ASAP Rocky (que também esteve no Super Bock Super Rock), Playboy Carti ou Jack Harlow, entre muitos outros.