Red Hot Chili Peppers confirmados no festival NOS Alive

Os Red Hot Chili Peppers foram anunciados para o festival NOS Alive'23. A banda norte-americana atua a 6 de julho de 2023 no palco principal do evento.

O grupo de Anthony Kiedis, Flea, Chad Smith e John Frusciante vem apresentar os dois álbuns que lançou este ano, “Unlimited Love” e “Return of the Dream Canteen”. Seis anos depois de um concerto no Super Bock Super Rock 2017, traz também consigo a música de um longo percurso cujo início remonta ao início dos anos 80 e êxitos como ‘Give It Away’, ‘Californication’, ‘Scar Tissue’ ou ‘Under the Bridge’.

Os Red Hot Chili Peppers juntam--se assim a nomes como Sam Smith, Lizzo, Black Keys, Angel Olsen ou Idles.

O festival está marcado para os dias 6, 7 e 8 de julho de 2023. Os bilhetes para a 15.ª edição do festival de Algés estão à venda nos postos habituais e no site do festival.

Os bilhetes diários custam 74 euros. O passe geral, de três dias, tem o preço de 179 euros. Há ainda um passe de 2 dias (para 6 e 7 de julho ou 7 e 8 de julho) que tem o valor de 148 euros.