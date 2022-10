Mötley Crüe e Def Leppard no Passeio Marítimo de Algés em 2023

A digressão conjunta de Mötley Crüe e Def Leppard passa por Portugal em 2023.

Segundo a promotora Everything Is New, as duas bandas veteranas tocam no Passeio Marítimo de Algés a 23 de junho de 2023.

Os bilhetes custam entre 69 euros (plateia em pé e mobilidade condicionada) e 95 euros (golden circle).

Também disponíveis estarão pacotes VIP: para os norte-americanos Mötley Crüe, custam entre 229 euros e 475 euros, e para os ingleses Def Leppard entre 245 euros e 1095 euros.

Os bilhetes estarão à venda a partir de 28 de outubro.