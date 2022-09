Robbie Williams em Portugal em 2023

Robbie Williams tem regresso marcado a Portugal em 2023. O músico britânico atuará na Altice Arena, em Lisboa, a 27 de março.

O espetáculo insere-se na digressão “XXV”, que celebra os 25 anos de carreira a solo do ex-Take That. No passado dia 9, o músico lançou uma compilação com este mesmo nome, onde se encontram alguns dos seus maiores êxitos.

A última atuação de Robbie Williams em Portugal data de 2014, ano em que marcou presença no Rock In Rio-Lisboa.

Os bilhetes serão colocados à venda a partir da próxima sexta-feira, nos locais habituais. Confira a tabela de preços:



Inner Pit – 150€

Plateia em Pé – 80€

Balcão 0 (i) – 125€

Balcão 0 (ii) – 80€

Balcão 1 (i) – 95€ a 100€

Balcão 1 (ii) – 60€ a 70€

Balcão 2 – 48€ a 50€

Mobilidade condicionada – 55€