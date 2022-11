Festival Primavera Sound anuncia Blur, Depeche Mode e Kendrick Lamar para Madrid e Barcelona. Quem virá ao Porto?

O Primavera Sound espanhol anunciou o seu cartaz para as duas edições do festival que se realizam no país vizinho em 2023. Blur, Kendrick Lamar, Depeche Mode e Rosalía estão entre os nomes cimeiros. Deste elenco deverão sair alguns artistas que farão parte do Primavera Sound português, que se realiza no Parque da Cidade do Porto nos dias 7, 8, 9 e 10 de junho.

Realizando-se pela primeira vez também em Madrid, o festival contará também - nas duas edições - com John Cale, Laurie Anderson, Halsey, FKA Twigs, Skrillex, Turnstile, Bad Religion, St. Vincent, Mars Volta, Maneskin, Moldy Peaches, The War on Drugs, Death Grips, Calvin Harris e Le Tigre, entre outros. Os Pet Shop Boys atuarão num dia extra. A edição de Barcelona do festival decorre entre os dias 1 e 3 de junho. A ‘réplica’ em Madrid do festival coincide, nas datas, com a do Porto. Os cartazes das cidades espanholas são praticamente iguais, “com pequenas exceções”.