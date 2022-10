Da Weasel no MEO Marés Vivas: bilhetes já estão à venda

Os Da Weasel anunciaram esta terça-feira o seu primeiro concerto desde que, no passado mês de julho, regressaram aos palcos com uma atuação no NOS Alive. O segundo espetáculo desta nova vida da “doninha” acontece a 14 de julho de 2023, no festival Marés Vivas, em Vila Nova de Gaia.

Entretanto, os bilhetes já estão à venda e custam 45 euros (para um dia) e 90 euros (passe de três dias).

A 15ª edição do MEO Marés Vivas realiza-se em Vila Nova de Gaia entre 14 e 16 de julho de 2023. Os Da Weasel são a primeira confirmação do cartaz.