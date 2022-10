Era um dos grandes nomes do CoolJazz 2022, mas cancelou o concerto. Agora é a primeira confirmação para 2023

O festival CoolJazz confirmou o primeiro nome para a sua edição de 2023: Lionel Richie. O cantor de ‘All Night Long’, ‘Hello’ e ‘Say You, Say Me’ atua no Hipódromo Manuel Possolo, em Cascais, a 8 de Julho de 2023.

Recorde-se que o artista norte-americano era um dos nomes perfilados para a edição deste ano do festival, mas em fevereiro cancelou toda a digressão que incluía a passagem por Portugal, devido a constrangimentos provocados pela pandemia de covid-19.

Os preços para o concerto são os que se seguem:

PLATEIA GOLD (lugar com marcação) – 75€

PLATEIA VIP (lugar com marcação) – 65€

PLATEIA A (lugar com marcação) – 55€

PLATEIA B (lugar com marcação) – 45€

BANCADA (lugar sem marcação) - €35

CAMAROTE 1ª ordem (lugar sem marcação) – 55€

CAMAROTE 2ª ordem (lugar sem marcação) – 50€

CAMAROTE 3ª ordem (lugar sem marcação) – 45€

MOBILIDADE REDUZIDA | PLATEIA A (lugar com marcação) – 55€

MOBILIDADE REDUZIDA | BANCADA (lugar sem marcação) - €35

PLATEIA EM PÉ – 35€