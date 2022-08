Harry Styles no Passeio Marítimo de Algés em 2023: preços de todos os bilhetes, onde e quando são postos à venda

Os bilhetes para o concerto que traz Harry Styles de volta a Portugal, e que ocorre no Passeio Marítimo de Algés a 18 de julho de 2023, são colocados à venda às 10h do dia 2 de setembro e os preços variam entre os 81 e os 150 euros. Veja os vários preços e a que zona da plateia correspondem:

Jonny's Place: €150

Hollywood: €150

Bishopsgate: €150

Front Pitch: €110

Green Sector: €81

Mobilidade Condicionada: €81

De acordo com a promotora Everything Is New, os bilhetes serão disponibilizados em Ticketline.pt, Seetickets.com, Masqueticket.com, FNAC, El Corte Inglés, Worten, CTT e na Agência ABEP.

A primeira parte do concerto estará a cargo das também britânicas Wet Leg. Abertura de portas às 18h, com início do espetáculo às 20h30.

A notícia deste novo concerto chegou esta sexta-feira, com a revelação por parte do artista da digressão europeia da próxima primavera e verão. A nova fase da "Love on Tour" começa a 13 de maio na Dinamarca, passando por Alemanha, Reino Unido, França, Países Baixos, Irlanda, Bélgica, Polónia, Áustria, Espanha (Barcelona e Madrid), Portugal e Itália.

Ao Passeio Marítimo de Algés, Harry Styles chega a 18 de julho após dois concertos no país vizinho, a 12 no Estádio Olímpico de Barcelona e a 14 no novo espaço do festival Mad Cool, em Madrid.

Recorde-se que Styles atuou na Altice Arena, em Lisboa, a 31 de julho passado.