Kings of Convenience no festival Cool Jazz em 2023

Os Kings of Convenience regressam a Portugal em 2023, para um concerto no festival Cool Jazz, em Cascais.

A dupla de Bergen, na Noruega, atua no Hipódromo Manuel Possolo a 19 de julho, devendo apresentar o mais recente “Peace and Love”, álbum que editou em 2021.

Os bilhetes para o concerto dos Kings of Convenience estarão à venda a 30 de novembro.

O anúncio do concerto dos Kings of Convenience, que no passado mês de maio estiveram em Portugal, atuando nos coliseus de Lisboa e do Porto, junta-se aos espetáculos de Lionel Richie (8 de julho), Norah Jones (29 de julho) e Snarky Puppy (20 de julho), que perfazem até agora o cartaz do festival Cool Jazz.

Segundo a organização, o Cool Jazz terá três concertos por noite, começando às 20h com as Cascais Jazz Sessions, seguindo-se o primeiro concerto no palco principal e, por fim, o concerto principal no mesmo espaço.