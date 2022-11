Arcade Fire e Florence + The Machine no festival MEO Kalorama em 2023

Arcade Fire e Florence + The Machine são os dois primeiros cabeças-de-cartaz anunciados para segunda edição do festival MEO Kalorama, que regressa ao Parque da Bela Vista, em Lisboa, nos dias 31 de agosto e 1 e 2 de setembro de 2023. A esses dois nomes, juntam-se sete outras confirmações: Foals, Metronomy, Capitão Fausto, Dino D'Santiago, The Blaze, Rita Vian e Amyl & The Sniffers.

Os primeiros mil passes de três dias são colocados à venda esta quinta-feira, 24 de novembro, a partir das 10h, em exclusivo nas lojas MEO, num pack que custa €125 e inclui também uma edição artística com curadoria da Underdogs. A sua compra está limitada a uma unidade por pessoa e é reservada a quem comprovar que marcou presença na edição deste ano (apresentando a pulseira, o bilhete, o copo ou a t-shirt oficial).

A pré-venda, também reservada a quem esteve presente no MEO Kalorama 2022 e também ao peço de €125, inicia-se na sexta, 25 de novembro, em Seetickets.pt.. Já a venda geral do passe de três dias, ao preço de €145, começa apenas a 29 de novembro.

Recorde-se que os Arcade Fire passaram pelo Campo Pequeno, em Lisboa, no passado mês de setembro para apresentar o novo álbum, “WE”, em duas noites esgotadas. Já os Florence + The Machine marcaram presença na edição deste ano do festival NOS Alive, tendo trazido consigo o mais recente “Dance Fever”.

Naquela que foi a sua primeira edição, no início de setembro, o MEO Kalorama recebeu concertos de Nick Cave & The Bad Seeds, Arctic Monkeys, The Chemical Brothers, Kraftwerk, Peaches, Ornatos Violeta ou The Legendary Tigerman. O festival recebeu, ao longo de três dias, cerca de 112 mil pessoas, tendo esgotado os passes de três dias.