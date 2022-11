Norah Jones dá concerto em Portugal em 2023

Norah Jones regressa em 2023 a Portugal, para um concerto no festival CoolJazz, que decorre em julho em Cascais, foi esta terça-feira anunciado.

A 29 de julho de 2023, a artista sobe ao palco do CoolJazz, no Hipódromo Manuel Possolo, "para um concerto com assinatura própria revisitando os sucessos da sua carreira”, refere a promotora Live Experiences, que organiza o festival, em comunicado.

Norah Jones é a segunda confirmação para a 18.ª edição do CoolJazz. A primeira foi Lionel Richie, que irá atuar no dia 8 de julho.

Os bilhetes para o concerto de Norah Jones no CoolJazz estarão à venda a partir das 11:00 de quinta-feira no site oficial do festival.

Cerca de 43 mil pessoas passaram pela 17.ª edição do festival Cool Jazz, que decorreu em julho em Cascais, e que incluiu concertos de John Legend, Paul Anka, Diana Krall, Jorge Ben Jor, Jordan Rakei, Miguel Araújo, Jéssica Pina, Moses Boyd, Mimi Fores e Tiago Nacarato.