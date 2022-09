Roger Waters anuncia segundo concerto em Lisboa

Roger Waters acaba de anunciar uma segunda data em Portugal.

O músico inglês atuará a 18 de março de 2023, também na Altice Arena, em Lisboa.

Os bilhetes para esta segunda data já estão à venda, depois de os da primeira data anunciada - para 17 de março - terem esgotado rapidamente.

Balcão 1: 85 euros

Balcão 1: 75 euros

Balcão 2: 60 euros

Balcão 2: 50 euros

Golden Circle: 95 euros

Mobilidade Condicionada: 50 euros

Plateia em Pé: 70 euros

Em comunicado, Roger Waters escreve: "This Is Not A Drill é uma inovadora e cinematográfica extravagância rock and roll, uma apresentação 360ª. É uma incrível indireta à distopia corporativa na qual todos lutamos para sobreviver e um apelo ao amor, proteção e partilha do nosso precioso e tão precário planeta Terra. Este espetáculo inclui dezenas de grandes canções da era dourada dos Pink Floyd, e também algumas novas canções, letras e músicas – todas do mesmo compositor, do mesmo coração, da mesma alma, do mesmo homem. Pode ser o seu último grito. Uau! A minha primeira farewell tour! Não percam. Com carinho R.”



O último concerto de Roger Waters aconteceu, também, na Altice Arena, em maio de 2018.