Queens of the Stone Age no festival NOS Alive 2023

Os Queens of The Stone Age são a mais recente confirmação para o cartaz do NOS Alive. A banda de norte-americana atua a 8 de julho no palco principal do evento.

Josh Homme e companheiros juntam-se a um cartaz que conta com nomes como Arctic Monkeys, Red Hot Chili Peppers, Sam Smith, Lizzo, Black Keys, Angel Olsen e Idles, entre outros. Trata-se de um regresso ao NOS Alive, onde a banda já atuou em 2018. Os Queens of the Stone Age deverão editar no próximo ano o sucessor de “Villains”, de 2017.

O festival está marcado para os dias 6, 7 e 8 de julho de 2023. Os bilhetes para a 15.ª edição do festival de Algés estão à venda nos postos habituais e no site do festival.

Os bilhetes diários custam 74 euros. O passe geral, de três dias, tem o preço de 179 euros. Há ainda um passe de 2 dias (para 6 e 7 de julho ou 7 e 8 de julho) que tem o valor de 148 euros.

Veja o cartaz confirmado até agora: