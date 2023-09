Aveiro: um indispensável “instrumento de história e de cultura”

É a penúltima escala da exposição interativa que anda a percorrer o país com as 50 primeiras páginas do Expresso. Aveiro acolhe desde esta quinta-feira o banco de leitura e a exposição do 50º aniversário do jornal. Ribau Esteves, presidente da câmara Municipal de Aveiro, cortou as duas fitas e saudou a escala na cidade, apontando a dupla vocação do jornal: um instrumento de história e de cultura.

“O Expresso é um órgão de comunicação social com a maior credibilidade no país, o que nos leva a ter acesso a um Instrumento de história, nunca ninguém gere bem o presente e equaciona o futuro sem conhecer a história”, sublinhou o autarca. Ribau Esteves destacou ainda a dimensão de cultura e de credibilidade: “esta presença é um instrumento para que as pessoas saibam mais coisas de uma fonte boa. O Expresso tem uma forte estabilidade no índice de credibilidade e isso faz com que seja um instrumento de cultura, que forme opinião, e nós precisamos de um país mais culto para ser mais competente na gestão das coisas”, disse convidando os aveirenses a visitar a exposição na Praça da República.

A poucos metros, no jardim do Museu Santa Joana, está instalado o Banco de Leitura. Uma caminhada breve pelo centro da cidade une os dois locais, e foi hoje percorrida por uma comitiva que se juntou às comemorações do cinquentenário. João Vieira Pereira, diretor do Expresso, fez a tradicional visita guiada por todos os anos da vida do jornal, acompanhado pelo autarca da cidade, e por Francisco Pedro Balsemão, CEO do grupo Impresa.