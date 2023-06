A “envolvência nacional do Expresso” chegou a Braga

O Banco Expresso ficou instalado no Largo de São Francisco, como marco dos 50 anos na cidade. “O compromisso do Expresso é fazer o que faz nos próximos 50, cem, 150 anos em prol dos leitores, dos utilizadores, dos ouvintes”, disse Francisco Pedro Balsemão. “O Expresso tem mostrado que é possível sobreviver numa altura em que há cada vez mais fragmentação dos hábitos de consumo dos nossos leitores, utilizadores, e também crescer”, enfatizou.

“É uma iniciativa muito positiva que o Expresso desenvolve, demostrar a sua envolvência nacional em todos os distritos do país”, disse o presidente da câmara bracarense, também ele leitor do Expresso. Com o diretor do jornal, João Vieira Pereira, e o CEO do grupo Impresa, Francisco Pedro Balsemão, Ricardo Rio seguiu a visita guiada pelas 50 primeiras páginas do jornal. “O que me parece importante é olhar para aquelas capas e revermo-nos nas leituras que fizemos nestes 50 anos. Eu sou praticamente da mesma idade do Expresso, faço 51 este ano, portanto este crescimento que o Expresso teve é quase a história da minha vida”, disse no final da visita.

Foi numa cidade a prenunciar os festejos do São João que o autarca de Braga, Ricardo Rio, cortou a fita azul que oficialmente marca a inauguração da Exposição Expresso 50 anos, no Largo Carlos Amarante, no centro da cidade.

Braga é a décima primeira escala da exposição Expresso 50 anos na sua itinerância pelas capitais de distrito pelo País. Encontra os múpis com as 50 primeiras páginas do semanário (uma por cada ano de publicação), no Largo Carlos Amarante, no centro da cidade. Em cada primeira página do jornal pode aceder, através dos códigos QR, aos podcasts elaborados pelos jornalistas do Expresso recordando o que de mais relevante se passou em cada um destes 50 anos de história do País e do mundo. O acesso à exposição é gratuito e sem limite de horário.

O Banco de leitura Expresso tem ligação wi-fi gratuita e permite o acesso aos exclusivos do jornal durante um ano.

A exposição Expresso 50 anos está a percorrer todo o país. Começou em Lisboa. Seguiram-se as cidades de Santarém, Portalegre e Castelo Branco, Guarda, Bragança, Vila Real, Coimbra, Viseu e Leiria. Nos próximos meses vai percorrer as restantes oito capitais de distrito, num convite à leitura, à celebração do jornalismo, e à descoberta da história. Com a exposição será inaugurado o Banco Expresso, que ficará como marca desta iniciativa em cada cidade.

Este projeto é possível graças ao apoio dos patrocinadores: Altice, BPI, Hyundai, JC Decaux e Navigator. O banco é possível graças ao apoio da Antarte.