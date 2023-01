50 capas, 50 anos: exposição do Expresso já esta no Rossio (e um banco especial ficou junto à antiga sede)

Uma exposição na Praça do Rossio com 50 capas, uma por cada ano de vida do Expresso; e um banco único na Rua Duque de Palmela, desenhado especialmente para celebrar as cinco décadas de Expresso e que ficará junto à sede histórica do seu jornal: esta quinta-feira, Francisco Pinto Balsemão e Carlos Moedas, o autarca da capital, cortaram a fita das celebrações dos 50 anos do Expresso, que vão prosseguir por todo o país, ano fora.

“acho que é muito simbólico, um jornal que se afirmou, que mantém o seu nível de qualidade, que tem sabido adaptar-se, muitas vezes com grande dificuldades - com a censura, mas também mais tarde -, mas sobretudo fazendo jornalismo” - Francisco Pinto Balsemão, Chairman da Impresa

“A nossa democracia é construída pelo jornalismo de qualidade e o Expresso é esse símbolo, de um jornalismo que acompanhou o crescimento da nossa democracia. Os jornalistas são isso: os historiadores do momento” - Carlos Moedas, presidente da Câmara de Lisboa

“O Expresso tem sido um dos grandes pilares da democracia em Portugal. Para nós é uma honra ter tido esta oportunidade de mostrar o que temos feito nestes 50 anos, mas também e uma grande responsabilidade” - Francisco Pedro Balsemão, CEO da Impresa

O convite fica feito: a partir de agora, até dia 8 de fevereiro, poderá ver uma exposição interativa com as melhores capas de cada um destes 50 anos em que o Expresso fez parte da vida dos portugueses. Cada uma dessas capas está acompanhada de um QR Code, onde poderá descarregar as histórias de cada um destes 50 anos, em formato audioguia.

tiago miranda

Vamos ao banco? Na Duque de Palmela está já uma peça de arte urbana original, que pretende ser um local de encontro e de incentivo à leitura. O banco tem como medida três metros de comprimento, com a lotação de seis lugares, decorados com capas emblemáticas deste seu jornal. Foi desenhado e produzido pela Antarte e terá wifi da rede MEO, para que possa ler tranquilamente as noticias do dia no seu telemóvel.

Mas as celebrações não se ficarão pela capital. A exposição segue depois para as restantes 18 capitais de distrito, estando também presente duas semanas em cada uma. No dia em que a exposição chegar a cada capital de distrito, será inaugurado também o banco do Expresso na mesma capital de distrito, uma oferta à cidade.

O itinerário tem o seguinte calendário:

A exposição inaugura sempre às quintas-feiras, pelas 12 horas, com a presença do presidente da autarquia e com a presença de membros da administração e direção do jornal. A estrutura da exposição é composta por um total de 26 múpis: um múpi de enquadramento da exposição e 25 múpis com 50 capas do expresso.

Este projeto é possível graças ao apoio dos patrocinadores: Altice, BPI, Hyundai e Navigator. O banco é possível graças ao apoio da Antarte.