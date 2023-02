Expresso 50 anos ou um "dia bonito" para Portalegre

A exposição Expresso 50 Anos foi hoje inaugurada na Praça da República, em Portalegre. Fermelinda Carvalho, a presidente da autarquia, cortou a fita azul e seguiu numa visita guiada à exposição conduzida pelo diretor do Expresso, João Vieira Pereira.

Ao longo de 50 capas do jornal seguiu-se, também, uma visita à história do País. “O Expresso fez 50 anos, entendeu levar as capas do jornal a todo o país, todas as capitais de distrito. Portalegre obviamente não podia ficar de fora. Visitámos 50 capas de jornais destes 50 anos, da história do país e do mundo”, disse a autarca de Portalegre.

Seguiu-se um pequeno passeio pelo centro histórico da cidade do norte-alentejano, com uma comitiva de convidados e de populares, que se foram juntando. O destino era à Biblioteca Municipal, mas antes houve tempo para uma paragem junto à estátua que homenageia os ardinas, em frente ao Café Alentejano.

"Expresso veio ao interior, junto de nós, isso também é coesão"

No jardim da Biblioteca Municipal foi a vez de inaugurar o Banco Expresso, convidando à leitura do jornal quer em formato impresso, quer digital, beneficiando da ligação wi-fi que permite aceder, também, aos exclusivos do jornal.

“O Expresso veio ao interior, junto de nós, isso também é coesão. Acho que faz falta e recebemos esta iniciativa com muito agrado. É um momento bonito para a nossa cidade”, sublinhou Fermelinda Carvalho.

O grupo seguiu depois até à Manufactura das Tapeçarias de Portalegre, numa visita rápida a esta casa de excelência da cidade. Fernanda Fortunato acolheu os visitantes com uma explicação sobre a casa que transforma pinturas de artistas em obras de arte de lã há 76 anos.





tiago miranda

tiago miranda

Portalegre é a terceira escala da exposição Expresso 50 anos. Na Praça da República podem ler-se as 50 capas do semanário, uma para cada ano de publicação. A mostra, patente nos próximos 12 dias, tem entrada livre, sugere um percurso pelo meio século do jornal, do País e do mundo através do jornal, mas também de podcasts elaborados pelos jornalistas do Expresso. Para aceder a este conteúdo multimedia no telemóvel, use o QR Code que está em cada uma das capas.

Nos próximos meses a exposição Expresso 50 anos vai percorrer as restantes 15 capitais de distrito, num convite à leitura e à descoberta da história. Com a exposição será inaugurado o banco Expresso, feito pela Antarte,, que ficará como marca desta iniciativa em cada cidade.

Este projeto é possível graças ao apoio dos patrocinadores: Altice, BPI, Hyundai e Navigator. O banco é possível graças ao apoio da Antarte.





A exposição inaugura sempre às quintas-feiras, pelas 12 horas, com a presença do presidente da autarquia, e da administração e direção do Expresso. A estrutura da exposição é composta por um total de 26 múpis: um múpi de enquadramento da exposição e 25 múpis com 50 capas do Expresso e fica patente durante duas semanas. A entrada é livre.