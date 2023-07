Um “percurso histórico absolutamente incrível” para conhecer em Évora

A cerimónia oficial foi acompanhada por uma comitiva que seguiu a visita guiada do diretor João Vieira Pereira pelas primeiras páginas do jornal. Alguns dos principais momentos da vida do país e do mundo foram recordados, bem como a chegada do primeiro número do Expresso a Évora, em 1973: “Foi vendido na livraria Nazareth, uma livraria histórica da cidade. Teve uma procura enorme, foi uma pedrada no charco na altura. Ter aqui os 50 anos do Expresso é uma alegria e é ter noção do caminho que se fez e da intervenção que o Expresso teve no nosso país”, acentuou o autarca.

“É um percurso histórico absolutamente incrível. O Expresso está ligado à vida portuguesa e a todos os principais acontecimentos da vida portuguesa. É um jornal de referência”, referiu Carlos Pinto de Sá, presidente da Câmara Municipal de Évora, no final da inauguração da exposição e do Banco Expresso no Jardim Público de Évora.

Évora é a 13ª escala da exposição Expresso 50 anos na sua itinerância pelas capitais de distrito pelo País. Encontra os múpis com as 50 primeiras páginas do semanário (uma por cada ano de publicação), no Jardim Público de Évora, no centro da cidade. Em cada primeira página do jornal pode aceder, através dos códigos QR, aos podcasts elaborados pelos jornalistas do Expresso recordando o que de mais relevante se passou em cada um destes 50 anos de história do País e do mundo. O acesso à exposição é gratuito e sem limite de horário.

No mesmo local, ficou instalado o Banco de leitura Expresso. Tem ligação wi-fi gratuita e permite o acesso aos exclusivos do jornal durante um ano.

A exposição Expresso 50 anos está a percorrer todo o país. Começou em Lisboa. Seguiram-se as cidades de Santarém, Portalegre e Castelo Branco, Guarda, Bragança, Vila Real, Coimbra, Viseu, Leiria, Braga e Viana do Castelo. Nos próximos meses vai continuar a percorrer as restantes capitais de distrito, num convite à leitura, à celebração do jornalismo, e à descoberta da história. Com a exposição será inaugurado o Banco Expresso, que ficará como marca desta iniciativa em cada cidade.

Este projeto é possível graças ao apoio dos patrocinadores: Altice, BPI, Hyundai, JC Decaux e Navigator. O banco é possível graças ao apoio da Antarte.