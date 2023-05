Viseu: “Qualquer português, mesmo que seja preguiçoso a ler, fica com uma noção muito exata da história de Portugal dos últimos 50 anos"

“Está a superar as nossas expetativas, vemos que há muito carinho pelo Expresso em todo o país e está a ser uma ótima oportunidade para multiplicarmos o impacto que temos na sociedade e no país”, disse Bruno Padinha, administrador da Impresa, em Viseu - a cidade que marca a metade da itinerância da exposição interativa dos 50 anos por Portugal Continental.

O périplo pela exposição foi acompanhado por uma comitiva animada, que percorreu a história do Expresso, de Portugal e do mundo. “Tenho a certeza que vai ser muito frequentada, muito vista, as pessoas têm mesmo muita consideração pelo Expresso, e o Expresso também demonstra consideração pelos leitores, porque faz uma coisa que devia ser copiada pelos políticos: descentralizaram estas exposições, vieram a todo o lado, era assim que o investimento público devia acontecer", disse Fernando Ruas.

Seguiu-se uma visita guiada pelas 50 primeiras páginas do jornal, conduzida pelo diretor do Expresso João Vieira Pereira. “Qualquer português, mesmo que seja preguiçoso a ler, fica com uma noção muito exata do que foi a história de Portugal dos últimos 50 anos”, destacou Fernando Ruas.

Fernando Ruas, presidente da câmara de Viseu, cortou a fita azul que inaugura oficialmente a exposição dos 50 anos do Expresso. No Rossio, no coração da cidade beirã, o autarca saudou a iniciativa do jornal.

Viseu é a nona escala da exposição Expresso 50 anos. Encontra os múpis com as 50 capas do semanário (uma por cada ano de publicação), na Praça da República, no centro da cidade. Em cada capa do jornal pode aceder, através dos códigos QR, aos podcasts elaborados pelos jornalistas do Expresso recordando o que de mais relevante se passou em cada um destes 50 anos de história do País e do mundo. O acesso à exposição é gratuito e sem limite de horário.

O Banco Expresso foi instalado no Jardim Aquilino Ribeiro. Tem ligação wi-fi gratuita e permite o acesso aos exclusivos do jornal durante um ano.

A exposição Expresso 50 anos está a percorrer todo o país. Começou em Lisboa. Seguiram-se as cidades de Santarém, Portalegre e Castelo Branco, Guarda, Bragança, Vila Real e Coimbra. Nos próximos meses vai percorrer mais nove capitais de distrito, num convite à leitura, à celebração do jornalismo, e à descoberta da história. Com a exposição será inaugurado o Banco Expresso, que ficará como marca desta iniciativa em cada cidade.

Este projeto é possível graças ao apoio dos patrocinadores: Altice, BPI, Hyundai, JC Decaux e Navigator. O banco é possível graças ao apoio da Antarte.