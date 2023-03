Uma lição de história no centro de Castelo Branco

Castelo Branco encheu-se de sol para a inauguração da exposição que marca os 50 anos do jornal, assim como do banco, que ficará na cidade. A cerimónia foi acompanhada por populares e pela imprensa local. O diretor do Expresso fez uma visita guiada às 50 capas do jornal.

"Nesta breve viagem percorremos o país, mas também as alterações políticas e sociais e económicas de uma forma muito agradável e que nos leva também a querer aprofundar estes temas e reviver estes acontecimentos que fazem parte integrante da nossa história, que fazem parte da nossa vida e do nosso presente", enfatizou o presidente da câmara de Castelo Branco.

Leitor do Expresso há cinco décadas, Leopoldo Almeida considerou que esta exposição é uma ferramenta importante para levar a história do País aos alunos do ensino básico e secundário . "Aqui podem ter a proximidade com acontecimentos que já estão distantes deles e que pode ser uma lição de história bastante interessante através das páginas do jornal".

O autarca acabara de cortar a fita azul, acompanhado pelo presidente pelo presidente da assembleia municipal, Jorge Neves, pelo diretor do Expresso, João Vieira Pereira, Nuno Conde, administrador executivo do grupo Impresa, e de Mónica Balsemão, diretora de marketing, comunicação e criatividade da Impresa. Antes, na biblioteca municipal, sete turmas de alunos do 5º ano participaram numa concorrida sessão com a equipa que faz o Expressinho.

Seguiu-se uma visita ao Centro Interpretativo do Bordado de Castelo Branco, onde quatro bordadeiras davam vida a minuciosos padrões de flores com linha de seda sobre panos de linho.