Leiria: “Celebrar o aniversário do embaixador do jornalismo em Portugal”

Ainda a exposição dos 50 anos do Expresso não tinha sido oficialmente inaugurada, e já era atravessada por grupos de crianças que seguiam em cantoria alegre. E no momento de inaugurar a mostra, na Praça Goa, Damão e Diu, uma turma do 4º ano do Colégio Nossa Senhora de Fátima juntou-se à cerimónia. No Dia da Criança a exposição que assinala meio século do jornal, foi inaugurada pelo presidente da câmara, Gonçalo Lopes, pelo diretor do Expresso, João Vieira Pereira, e por Nuno Conde, da Impresa. Quem cortou a fita azul foi António, de 9 anos.

Seguiu-se a visita guiada à exposição. João Vieira Pereira, do Expresso, conduziu a comitiva dos adultos, Madalena Nunes Diogo, do Expressinho, a das crianças. Ambas as comitivas percorreram as 50 capas, recordando ou aprendendo sobre os momentos relevantes da história do país e do mundo. No final, as crianças desencadearam uma sessão de autógrafos improvisada, com o diretor do Expresso e o presidente da câmara a fazer dedicatórias nos Expressinhos dos miúdos.