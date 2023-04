Expresso 50 anos em Vila Real: "um jornal que faz parte da família"

“O jornal Expresso faz parte da nossa vida coletiva, é algo muito relevante ter aqui esta exposição. Todos os que tiverem oportunidade de a visitar, e serão com certeza muitos, poderão recordar o que se passou na nossa vida desde 73 até aos dias de hoje observando as capas do Expresso porque a ligação sentimental, histórica, do Expresso com os portugueses é muito íntima”, disse o autarca de Vila Real, Rui Santos, poucos minutos depois de cortar a fita com que simbolicamente inaugurou a exposição dedicada aos 50 anos do jornal.

O autarca fez depois uma visita guiada pelo diretor João Vieira Pereira a cada uma das 50 capas. Instalada junto ao Teatro Municipal da cidade, a exposição interativa está na próxima semana e meia à espera dos visitantes da região transmontana.

A cada passo, o pretexto para recordar temas antigos, outros que continuam atuais. “Vemos estas capas e identificamo-nos com quase todas”, referiu. “Praticamente todos aqueles jornais eu tive oportunidade de ler, de pensar, de analisar o país a partir do Expresso. Faz parte da família”, enfatizou Rui Santos.

Seguiu-se a inauguração do Banco Expresso, que fica junto à Biblioteca Municipal Dr. Júlio Teixeira, a caminho da Universidade de Vila Real. Guilherme Soares, administrador do grupo Impresa, acompanhou as cerimónias oficiais, bem como uma comitiva de autarcas e populares.