Beja: Uma "exposição extraordinária" sobre a história com que as novas tecnologias permitem interagir

Paula Santos, diretora-adjunta do Expresso, guiou a visita pela exposição. O autarca de Beja esteve atento a cada ano representado, numa viagem pela memória: “Mais do que uma exposição do Expresso, é uma exposição pela história de Portugal e do mundo e dos grandes acontecimentos internacionais. Para mim, que tenho mais um ano que o Expresso, os primeiros anos transportam-me para um ano em que eu era muito pequenino e que não vivenciei diretamente, e depois traz à memória os acontecimentos mais recentes”, disse Paulo Arsénio.

A principal via pedonal de Beja acolhe desde esta quinta-feira a exposição dos 50 anos do Expresso. As 50 primeiras páginas do jornal alinham-se na Rua Capitão João Francisco de Sousa, até ao Jardim do Bacalhau, onde ficou o Banco Expresso. À sombra.

A comitiva seguiu depois para a Biblioteca José Saramago, onde a exposição Eu e o Expresso domina o átrio principal. Oportunidade para encontrar umas caras conhecidas - Paulo Arsénio logo encontrou António Zambujo e José Luís Peixoto, com quem jogava matraquilhos na universidade Nova, em Lisboa. Inaugurada a exposição, Mónica Balsemão ofereceu um conjunto de livros editados pelo Expresso - “obras inéditas de tiragens muito limitadas”, referiu -, o livro dos 50 anos do jornal e uma assinatura para acesso à edição online. O autarca de Beja aproveitou a oportunidade para oferecer um conjunto de guias do concelho e um livro dedicado a Catarina Eufémia.

Beja é a 14ª escala da exposição Expresso 50 anos na sua itinerância pelas capitais de distrito pelo País. Encontra os múpis com as 50 primeiras páginas do semanário (uma por cada ano de publicação), Rua Capitão João Francisco de Sousa, bem no centro da cidade. Em cada primeira página do jornal pode aceder, através dos códigos QR, aos podcasts elaborados pelos jornalistas do Expresso recordando o que de mais relevante se passou em cada um destes 50 anos de história do País e do mundo. O acesso à exposição é gratuito e sem limite de horário.

O Banco de leitura Expresso ficou instalado no Jardim do Bacalhau. Tem ligação wi-fi gratuita e permite o acesso aos exclusivos do jornal durante um ano.

A exposição Expresso 50 anos está a percorrer todo o país. Começou em Lisboa. Seguiram-se as cidades de Santarém, Portalegre e Castelo Branco, Guarda, Bragança, Vila Real, Coimbra, Viseu, Leiria, Braga, Viana do Castelo e Évora. Nos próximos dois meses vai continuar a percorrer as restantes capitais de distrito, num convite à leitura, à celebração do jornalismo, e à descoberta da história. Com a exposição será inaugurado o Banco Expresso, que ficará como marca desta iniciativa em cada cidade.

Este projeto é possível graças ao apoio dos patrocinadores: Altice, BPI, Hyundai, JC Decaux e Navigator. O banco é possível graças ao apoio da Antarte.