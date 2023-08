Faro: “O Expresso é um património que o país tem ao seu dispor”

“Parabéns ao Expresso que é um património que o país tem ao seu dispor”, disse o autarca. “A exposição retrata isso. Recolher a informação, divulgar a informação com a credibilidade que tem, e a confiança que as pessoas têm, é de louvar e é um trabalho de muitos profissionais que outros não conseguiram”, disse Rogério Bacalhau.

Os 50 anos do Expresso chegaram ao Algarve. A exposição com as 50 primeiras páginas do jornal e o banco Expresso foram hoje inaugurados pelo presidente da Câmara Municipal de Faro, Rogério Bacalhau.

Seguiu-se a inauguração do Banco Expresso, no Jardim Manuel Bívar, com vista para a Marina e a Ria Formosa. O dia de comemorações começou no Mercado Municipal de Faro, onde foi inaugurada uma outra exposição. Trata-se da mostra Eu e o Expresso, onde várias figuras públicas registam o seu testemunho sobre o jornal, numa frase ilustrada com um “E” exclusivo.

Faro é a 15ª escala da exposição Expresso 50 anos na sua itinerância pelas capitais de distrito pelo País. Encontra os múpis com as 50 primeiras páginas do semanário (uma por cada ano de publicação), na Praça da Liberdade. Em cada primeira página do jornal pode aceder, através dos códigos QR, aos podcasts elaborados pelos jornalistas do Expresso recordando o que de mais relevante se passou em cada um destes 50 anos de história do País e do mundo. O acesso à exposição é gratuito e sem limite de horário.

O Banco de leitura Expresso ficou instalado no Jardim Manuel Bívar. Tem ligação wi-fi gratuita e permite o acesso aos exclusivos do jornal durante um ano.

A exposição Expresso 50 anos está a percorrer todo o país. Começou em Lisboa. Seguiram-se as cidades de Santarém, Portalegre e Castelo Branco, Guarda, Bragança, Vila Real, Coimbra, Viseu, Leiria, Braga, Viana do Castelo, Évora e Beja. Nos próximos dois meses vai continuar a percorrer as restantes capitais de distrito, num convite à leitura, à celebração do jornalismo, e à descoberta da história. Com a exposição será inaugurado o Banco Expresso, que ficará como marca desta iniciativa em cada cidade.

Este projeto é possível graças ao apoio dos patrocinadores: Altice, BPI, Hyundai, JC Decaux e Navigator. O banco é possível graças ao apoio da Antarte.