Setúbal: “Uma página histórica” da democracia... acompanhada por protesto silencioso

Está na Av. Luísa Todi, no centro de Setúbal, a exposição que assinala meio século do Expresso. De 1973 a 2023, as 50 primeiras páginas alinham-se na praça central, terminando a exposição junto ao banco Expresso. A exposição e o banco foram hoje inaugurados por André Martins, autarca da cidade da foz do Sado.

“É uma página histórica destes 50 anos. Um ano sem democracia, 49 anos com democracia que o Expresso representa, atravessou este tempo todo” sublinhou o presidente da Câmara Municipal no final da visita guiada pelo diretor do jornal, João Vieira Pereira.

O autarca lembrou o fundador do jornal, Francisco Pinto Balsemão, salientando “a coragem que teve de lançar este projeto editorial antes do 25 de Abril e conseguir trazê-lo até aos nossos dias, com um grupo de media de sucesso”. Para André Martins, “estes apontamentos que são as 50 capas do Expresso são uma forma de os setubalenses relembrarem aquilo que foi uma trajetória destes 50 anos desta vida coletiva”.

As cerimónias foram acompanhadas de perto pelo protesto silencioso dos Bombeiros Sapadores de Setúbal, mostrando duas faixas, reivindicando direitos laborais. Os bombeiros acompanharam toda a visita, explicando no final que estão em greve há onze meses, assegurando serviços mínimos, o que pode pôr em risco a assistência na cidade e no concelho. O autarca disse estar solidário com o protesto, dizendo que a resolução dos “problemas graves” dos bombeiros de Setúbal dependem de uma iniciativa do governo de alterar a legislação relativa aos bombeiros profissionais.