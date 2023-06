Viana do Castelo: Viagem na história do jornal que viu o futuro

Os 50 múpis com as primeiras páginas do Expresso estão alinhados no Passeio das Mordomas, em Viana do Castelo. Neste lugar privilegiado das Festas da Agonia, alinham-se 50 anos da história do jornal. Coube ao presidente da autarquia, Luís Nobre, inaugurar a exposição que assinala as bodas de ouro do jornal.

Seguiu-se uma visita guiada pelo diretor João Vieira Pereira, que falou dos desafios que o Expresso foi enfrentando ao longo do tempo, as notícias que foram marcando a atualidade, algumas parecem continuar atuais. O autarca experimentou o QR Code que permite aceder ao podcast sobre os 50 anos do jornal.

“Olhando para as primeiras páginas vemos que muitas das preocupações do que foram as notícias continuam a ser atuais, mas também muitas delas que podem ter sido interpretadas como alarmistas, demasiado futuristas, mas as situações concretizaram-se, numas situações felizmente outras infelizmente”, disse Luís Nobre acentuando que de certa forma o jornal viu o futuro. “O Expresso é um órgão de comunicação que está numa atitude de descentralização percorrendo o país, mostrando a sua história, mas é também uma marca”, acentuou.

O percurso entre a exposição e o banco foi feito de tuc-tuc. O Banco Expresso ficou instalado junto ao Posto de Turismo, enquadrado com um muro de granito, característico da região, e a oportuna sombra de um jacarandá.