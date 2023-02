50 anos do Expresso mostram-se em Santarém

A exposição dos 50 anos do Expresso foi hoje inaugurada no Jardim da Liberdade, em Santarém por Ricardo Gonçalves, presidente da Câmara Municipal de Santarém, pelo presidente executivo do grupo Impresa, Francisco Pedro Balsemão, e por João Vieira Pereira, diretor do Expresso.

O momento foi acompanhado por autarcas, empresários, e populares que se foram juntando à visita à exposição.

“Ao olhar para as capas do Expresso percebemos que está lá a nossa história recente, e isso reflete muito do que é o Expresso, a maior referência do jornalismo em Portugal atualmente”, disse Ricardo Gonçalves, presidente da Câmara Municipal de Santarém.

“Daqui saiu a coluna de Salgueiro Maia para a revolução do 25 de Abril. O Expresso já nessa altura tinha a audácia de querer ser livre e eu acho que também ajudou a que a nossa democracia tivesse crescido, se tivesse consolidado, e também há uma quota parte do Expresso na democracia que nos hoje temos”, sublinhou.

Uma ideia reforçada pelo presidente excutivo do Grupo Impresa, Francisco Pedro Balsemão: “O Expresso tem um papel muito importante na sociedade portuguesa a vários níveis. A principal é a nossa obrigação de sermos capazes com o nosso histórico, com o que conseguimos ao longo de 50 anos, mostrar às pessoas, em especial às gerações que cresceram com um regime de total liberdade, a dificuldade que é manter essa liberdade, que não se tomar como adquirida”.

O diretor João Vieira Pereira sublinha o lema do Expresso - Liberdade para Pensar -, e acentua o facto de Santarém ser a primeira cidade onde chega o roadshow dos 50 anos depois da inauguração em Lisboa, no passado dia 26. “É importante para o Expresso ir para o país, sair da macrocefalia que é Lisboa, e dedicarmo-nos a Portugal, esse país maravilhoso que temos. Queremos aproximar o Expresso das pessoas, e acima de tudo obrigar-nos a nós a sair de Lisboa”.

nuno botelho

A exposição, patente nos próximos 12 dias, tem entrada livre, sugere um percurso pelo meio século do jornal, do País e do mundo através do jornal, mas também de podcasts produzidos pela redação do Expresso, e acessíveis através de QR Code que podem ser descarregados em cada uma das capas da exposição a partir do telemóvel.

Os 50 podcasts são documentos com histórias, sons e vozes de cada um dos anos de vida do Expresso, e estão também disponíveis aqui:

O Jardim da Liberdade recebeu também um original banco de leitura, quer no formato tradicional, quer digital. Um banco com seis metros de comprimento, equipado com wi-fi da Meo, desenhado e produzido pela Antarte, está a partir de hoje instalado no jardim escalabitano. Ligando-se ao wi-fi do banco de leitura, é possível aceder a todos os conteúdos do jornal, incluindo os exclusivos.

Esta é a segunda paragem da exposição que celebra 50 anos de Expresso e de democracia. Nos próximos meses a exposição Expresso 50 anos vai percorrer as restantes 16 capitais de distrito, num convite à leitura e à descoberta da história. Com a exposição será inaugurado um banco de leitura, que ficará como marca desta iniciativa em cada capital de distrito.

nuno botelho

A exposição inaugura sempre às quintas-feiras, pelas 12 horas, com a presença do presidente da autarquia e com a presença de membros da administração e direção do jornal. A estrutura da exposição é composta por um total de 26 múpis: um múpi de enquadramento da exposição e 25 múpis com 50 capas do Expresso e fica patente durante duas semanas.

Este projeto é possível graças ao apoio dos patrocinadores: Altice, BPI, Hyundai e Navigator. O banco é possível graças ao apoio da Antarte.