26 propostas culturais para a semana: a Feira do Livro está de regresso mas também há “Dança, Esplendor e Sombras” para ver

Estas são as propostas do Expresso para esta semana. Aproveite o melhor da cultura para os próximos dias.

Livros

antónio pedro ferreira

Feira do Livro de Lisboa

Parque Eduardo VII, Lisboa,de 25 de agosto a 11 de setembro

Anunciada como a maior de sempre, contará com 340 pavilhões de 140 participantes, tem a Ucrânia como país convidado. Será a última edição da feira a decorrer fora do calendário habitual, retomando-se em 2023 as datas pré-pandemia - anteriores ao verão.

A História de Todos e de Cada Um

Gertrude Stein

Dois Dias Edições, 2022, 176 págs., €15

Três textos de Stein: o romance “Ida” (de 1940, publicado em 1941), os poe­mas “Catorze Retratos Anónimos” (de 1923, publicado em 1934) e o ensaio “A Gradual Feitura de ‘A Feitura dos Americanos’” (redigido em 1934, publicado no ano seguinte).

Cinema

O Agente das Sombras

De Mark Williams

Liam Neeson é Travis Block, um homem — que trabalha de forma independente para o governo na extração de agentes infiltrados — que descobre um programa secreto que ataca cidadãos comuns. A situação complica-se quando a filha e a neta também são ameaçadas. Em estreia.

Três Pais-Galinha

De Marc Rothemund

As filhas de Arthur, Kalle e Yus estão apaixonadas, mas os três cunhados não concordam com as suas novas paixões e farão tudo o que estiver à sua disposição para inviabilizar as relações. Em causa estão um ativista político instável, um fotógrafo de nus e um homem com companhias duvidosas. Em cartaz.

O Joelho de Ahed

De Nadav Lapid

Filme da seleção oficial de Cannes 2021, vencedor do Prémio do Júri, conta a história de um cineasta israe­lita que chega a um vilarejo remoto no deserto para exibir um dos seus filmes. Acaba por envolver-se em duas batalhas de monta: a liberdade no seu país e a morte de uma mãe. Em exibição.

Tralala

De Jean-Marie Larrieu e Arnaud Larrieu

A vida de Tralala (interpretado por Mathieu Amalric) podia estar bem melhor. Cantor e compositor à beira da ruína, conhece uma mulher que acredita ser a Virgem Maria com uma mensagem enigmática: “Sobretudo, não sejas tu próprio.” Será exímio no cumprimento desse conselho tornado missão. Em sala.

Televisão

Música

Festival Connect for Ukraine

Estádio Mário Wilson, Oeiras, de 24 a 27

Com fins solidários, começa quarta-feira, Dia da Independência da Ucrânia, com atuações da Orquestra Ibérica e da cantora ucraniana Anna Trincher (na foto), seguindo depois com concertos de, entre outros, Luís Represas (quinta), de Cláudia Leitte e dos artistas ucranianos Dzidzio, Iryna Fedyshyn e Oleksandr Ponomariov (26), HMB e Áurea (27).

Natiruts

Casino Estoril, dias 25 e 26, 21h30

A banda brasileira de reggae Natiruts regressa a Portugal trazendo consigo um currículo com mais de 25 anos e um álbum, “Good Vibration Vol. 1”, editado no ano passado, que conta com colaborações de Ziggy Marley e Carlinhos Brown.

Festival do Crato

Campo 1º de Maio, Crato, de 23 a 27

O Festival do Crato regressa com uma programação musical que arranca terça-feira com a brasileira Paula Fernandes. Depois há Gabriel, o Pensador (quarta), Miguel Araújo (quinta), a britânica Jessie J (dia 26) e os escoceses The Jesus and Mary Chain (na foto; dia 27).

Teatro & Dança

Exposições

diogo maia

Animais

Museu da Marioneta, Lisboa,até 27 de novembro

O animal é uma presença capital no domínio do teatro de marionetas. Apresenta-se mais de uma centena de figuras, da máscara animal até à cena em que a presença do animal é central. Grande parte das peças pertence às reservas do museu e à coleção de Francisco Capelo.

Francis Graça: Dança, Esplendor e Sombras

Museu Nacional do Teatro e da Dança, Lisboa, até 4 de setembro

Francis Graça (1902-1980) é uma figura capital para entendermos a história da dança profissional em Portugal. Esta exposição, com curadoria de Luísa Roubaud, é uma valiosa introdução à obra e à vida deste artista singular.

Light of Seduction

Milan Swolfs

Leica Gallery, Porto, até dia 30

Últimos dias para ver esta exposição do artista belga Milan Swolfs, que retrata a imagem feminina ao estilo de Hollywood dos anos 20 e 30 do século passado, inspirado nas técnicas de iluminação usadas pelos mestres holandeses Rembrandt e Vermeer.