“Men” arranca com uma sequência au ralenti que lança luz sobre a origem do trauma da sua protagonista. Falamos de Harper, uma mulher na casa dos 30 que, nesse contexto, assiste a partir da cozinha do seu apartamento londrino ao suicídio do marido: um homem abusivo ao qual acabara de anunciar a sua intenção de se divorciar.

Este é um artigo do semanário Expresso. Clique AQUI para continuar a ler.