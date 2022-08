Exposição: ao terceiro ato do Manicómio, encontramos o lugar do artista

Este é o último momento da presença do Manicómio — associação de apoio a artistas que têm ou tiveram doenças mentais — na Fidelidade Arte, em Lisboa, que apresenta no seu espaço mais três autores: Filipe Cerqueira (n. 1989), Zé dos Castelos (n. 1971) e Joana Ramalho (n. 1990).

Filipe Cerqueira surpreende-nos com um vídeo em triplo ecrã (“Filipe”) onde mostra um mundo, o seu, que é uma teia de citações de desenhos animados Hanna-Barbera, Looney Tunes e Walt Disney, a que se juntam cómicos já históricos, como Bucha e Estica ou os Três Estarolas, bem como algumas imagens das nossas televisões, tudo numa montagem frenética com saltos e mudanças constantes de ecrã para ecrã. Uma figura que aparece repetidamente e que une este caos aparente é o próprio Filipe, autorretratado como mais uma figura de desenho animado, mostrando o artista radiante na companhia do seu mundo, melhor, do mundo que escolheu para si.