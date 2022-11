“Bullet Train: Comboio Bala”, com Brad Pitt: quem é que precisa de lógica quando nos divertimos tanto?

Então, é assim: há um agente privado com um contrato simples, entrar num comboio, procurar uma pasta com uma pega facilmente identificável, subtraí-la ao seu detentor, sair na primeira estação disponível e entregar o objecto ao contratante. Tarefa, como se costuma dizer, sem espinhas, para o nosso homem, batizado para o empreendimento como Joaninha e interpretado pela principal vedeta do filme, Brad Pitt.

Já é assinante? Faça login Assine e continue a ler Inserir o Código Comprou o Expresso? Insira o código presente na Revista E para continuar a ler