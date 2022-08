“House of the Dragon” é “uma série sobre duas mulheres, contada da perspetiva delas”. Os Targaryen chegaram em força à HBO Max

Olivia Cooke e Emma D’Arcy, as duas protagonistas de “The House of the Dragon”, perguntaram a um dos criadores da série como é que ele conseguira o lugar. Ele é Ryan J. Condal, argumentista e produtor com alguns créditos em seu nome, mas, ao contrário do parceiro Miguel Sapochnik, sem nenhuma ligação prévia ao mundo de “A Guerra dos Tronos”. “Respondeu-nos que andou a perseguir o George R. R. Martin. Ele é um enorme fã. Conhece esse mundo de trás para a frente”, contaram, quase em uníssono, ao Expresso. Não ter experiência relevante para o cargo parece mesmo não ser impeditivo, desde que haja competência. No caso de Miguel Sapochnik, cocriador deste spin-off e que realizou seis episódios — e produziu outros tantos — em “A Guerra dos Tronos”, há até um pouco de ambas.

