O peso da história sente-se em Vilar de Mouros: o mítico festival regressa quinta-feira

festival de Vilar de Mouros prepara-se para a sua 17ª edição, assentando na freguesia do concelho de Caminha um cartaz em que se destacam os nomes de Iggy Pop, Placebo, Suede, Simple Minds, Black Rebel Motorcycle Club, Bauhaus, Gary Numan e Legendary Tigerman. O caminho para 2022 trilhado por este evento minhoto foi longo, conheceu várias paragens, atravessou regimes e mudanças culturais, transformando-o num caso único no cardápio festivaleiro nacional. 40 anos depois da edição que marcou a estreia em Portugal dos U2, esta poderá muito bem ser aquela que recebe uma última visita ao nosso país de um artista — aos 75 anos, certamente o mais velho punk rocker do planeta no ativo — cuja história é tão longa quanto a do próprio festival de Vilar de Mouros: ao derradeiro dia do festival, 27 de agosto, o palco será sobretudo de James Newell Osterberg, que o mundo conhece desde o término da década de 60 como Iggy Pop.