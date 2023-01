Globos de Ouro: “Os Espíritos de Inisherin” e “Os Fabelmans” vencem no cinema, “House of Dragon” e “The White Lotus” no sofá

O mundo olha para eles como um barómetro para os Óscares, mas a verdade é que a história dos Globos de Ouro não nos devolve resultados que nos permitam confirmar essa teoria com certezas - e não são poucos os dados disponíveis para a amostra. Foi já a 80ª vez que os prémios da Associação de Imprensa Estrangeira em Hollywood foram entregues, mas aqui a tradição também não é o que sempre foi - pelo que também não é certo que este ano tenha resultado igual.

O escândalo da falta de representatividade levou-os ao fundo nos últimos anos e a pandemia não ajudou a que a cerimónia ganhasse fôlego renovado tão rápido como a organização queria, mas este ano trouxe consigo uma vontade de retomar a magia dos melhores anos da gala. Pode ser o regresso dos Globos de Ouro, entregues na madrugada desta quarta-feira (terça-feira à noite em Los Angeles), ao topo, recuperando o seu papel na definição do que de melhor se faz no cinema e na televisão? Será preciso uma recuperação consistente para o provar, mas as escolhas deste ano são animadoras.

A distinção de “Os Espíritos de Inisherin”, de Martin McDonagh (do inesquecível “Três Cartazes à Beira da Estrada”), e de “Os Fabelmans”, de Steven Spielberg, não é reveladora de uma mudança substancial - são nomes de referência a receberam alguns dos prémios mais cobiçados do ano no mundo do cinema - mas a escolha de Michelle Yeoh e Ke Huy Quan (de “Tudo em Todo o Lado ao Mesmo Tempo”) ou de Angela Bassett (de “Black Panther: Wakanda Forever”) seria pouco provável há poucos anos.

Na televisão, “Abbott Elementary”, da ABC e disponível na Disney+, e “The White Lotus”, da HBO Max, foram os grandes vencedores. Mas não basta dizer que a série sobre um grupo de professores de uma das piores escolas públicas do país e que a comédia dramática sobre um resort de luxo foram premiadas para contar a história destes Globos de Ouro no que ao pequeno ecrã diz respeito.

É que, ao contrário de outros anos, 2023 não fica marcado por uma série que tenha vencido em todas as frentes - pelo que há mais nomes a reter nesta edição dos prémios. Sem varrer todas as categorias como a sua antecessora “A Guerra dos Tronos”, a prequela “House of the Dragon” - cuja rodagem passou por Monsanto, em Portugal - foi considerada a Melhor Série, mas é de outras narrativas e geografias que se distinguem vários intérpretes. “The Bear” valeu um Globo de Ouro a Jeremy Allen White, com o mesmo a acontecer a Amanda Seyfried por “The Dropout”. Evan Peters foi distinguido por “Dahmer - Monstro: A história de Jeffrey Dahmer” e a personagem Larry Hall garantiu a Paul Walter Hauser pela sua interpretação em “Black Bird”.

Conheça, abaixo, os vencedores nas principais categorias:

Melhor Filme de Drama

Melhor Realização (filme):

Steven Spielberg, “Os Fabelmans” - VENCEDOR

James Cameron, – “Avatar: O Caminho da Água”

Daniel Kwan e Daniel Scheinert, “Tudo em Todo o Lado ao Mesmo Tempo”

Baz Lurhmann, “Elvis”

Martin McDonagh, “Os Espíritos de Inisherin”

Melhor Ator de Drama (filme)

Austin Butler, “Elvis” - VENCEDOR

Brendan Fraser, “The Whale”

Hugh Jackman, “The Son”

Bill Nighy, “Living”

Jeremy Pope, “The Inspection”

Melhor Atriz de Drama (filme)

Melhor Atriz num Filme Musical ou de Comédia

Michelle Yeoh, “Tudo em Todo o Lado ao Mesmo Tempo” - VENCEDORA

Margot Robbie, “Babylon”

Anya Taylor-Joy, “O Menu”

Emma Thompson, “Boa Sorte, Leo Grande”

Lesley Manville, “Um Sonho em Paris”

Melhor Atriz Secundária (Filme)

Angela Bassett, “Black Panther: Wakanda Forever” - VENCEDORA

Kerry Condon, “Os Espíritos de Inisherin”

Jamie Lee Curtis, “Tudo em Todo o Lado ao Mesmo Tempo”

Dolly De Leon, “Triângulo da Tristeza”

Carey Mulligan, “Ela Disse”

Melhor Ator Secundário (Filme)

Ke Huy Quan, “Tudo em Todo o Lado ao Mesmo Tempo” - VENCEDOR

Brendan Gleeson, “Os Espíritos de Inisherin”

Barry Keoghan, “Os Espíritos de Inisherin”

Brad Pitt, “Babylon”

Eddie Redmayne, “O Enfermeiro da Noite”

Melhor Argumento (Filme)

Martin McDonagh, “Os Espíritos de Inisherin” - VENCEDOR

Todd Field, “Tár”

Tony Kushner & Steven Spielberg, “Os Fabelmans”

Daniel Kwan & Daniel Scheinert, “Tudo em Todo o Lado ao Mesmo Tempo”

Sarah Polley, “Women Talking”

Melhor Filme Musical ou de Comédia

“Os Espíritos de Inisherin” - VENCEDOR

“Babylon”

“Tudo em Todo o Lado ao Mesmo Tempo”

“Glass Onion: A Knives Out Mystery”

“Triângulo da Tristeza”

Melhor Ator num Musical ou Filme de Comédia

Colin Farrell, “Os Espíritos de Inisherin” - VENCEDOR

Diego Calva, “Babylon”

Daniel Craig, “Glass Onion: A Knives Out Mystery”

Adam Driver, “Ruído Branco”

Ralph Fiennes, “O Menu”

Melhor Banda Sonora (Filme)

Justin Hurwitz, “Babylon” - VENCEDOR

Alexandre Desplat, “Pinóquio de Guillermo del Toro"

Hildur Guðnadóttir, “Women Talking”

John Williams, “Os Fabelmans”

Carter Burwell, “Os Espíritos de Inisherin”

Melhor Canção

“Naatu Naatu”, Kala Bhairava, M. M. Keeravani, Rahul Sipligunj, em “RRR” - VENCEDORA

“Carolina”, Taylor Swift, em “Where the Crawdads Sing”

“Ciao Papa”, Guillermo del Toro & Roeban Katz, em “Pinocchio” de Guillermo del Toro

“Hold My Hand”, Lady Gaga e Bloodpop, em “Top Gun: Maverick”

“Lift Me Up”, Tems, Ludwig Goransson, Rihanna, Ryan Coogler, em “Black Panther: Wakanda Forever”

Melhor Filme de Animação

“Pinóquio de Guillermo del Toro" - VENCEDOR

“Marcel the Shell With Shoes On”

“O Gato das Botas: O Último Desejo”

“Turning Red”

Melhor Filme em Língua Estrangeira

“Argentina, 1985” (Argentina) - VENCEDOR

“RRR” (Índia)

“A Oeste Nada de Novo"” (Alemanha)

“Close” (Bélgica)

“Decisão de Partir” (Coreia do Sul)

Melhor Série de Drama

“House of the Dragon” - VENCEDOR

“Better Call Saul”

“The Crown”

“Ozark”

“Severance”

Melhor Atriz numa Série de Drama

Zendaya, “Euphoria” - VENCEDORA

Emma D’Arcy, “House of the Dragon”

Laura Linney, “Ozark”

Imelda Staunton, “The Crown”

Hilary Swank, “Alaska Daily”

Melhor Ator numa Série de Drama

Kevin Costner, “Yellowstone” - VENCEDOR

Jeff Bridges, “The Old Man”

Diego Luna, “Andor”

Bob Odenkirk, “Better Call Saul”

Adam Scott, “Severance”

Melhor Série Musical ou de Comédia

“Abbott Elementary” - VENCEDOR

“The Bear”

“Hacks”

“Only Murders in the Building”

“Wednesday”

Melhor Atriz numa série Musical ou de Comédia

Quinta Brunson, “Abbott Elementary” - VENCEDORA

Kaley Cuoco, “The Flight Attendant”

Selena Gomez, “Only Murders in the Building”

Jenna Ortega, “Wednesday”

Jean Smart, “Hacks”

Melhor Ator numa série Musical ou de Comédia

Jeremy Allen White, "The Bear” - VENCEDOR

Donald Glover, “Atlanta”

Bill Hader, “Barry”

Steve Martin, “Only Murders in the Building“

Martin Short, “Only Murders in the Building”

Melhor Atriz Secundária numa Série

Julia Garner, “Ozark” - VENCEDORA

Elizabeth Debicki, “The Crown”

Hannah Einbinder, “Hacks”

Janelle James, “Abbott Elementary”

Sheryl Lee Ralph, “Abbott Elementary”

Melhor Ator Secundário numa Série

Tyler James Williams, “Abbott Elementary” - VENCEDORA

John Lithgrow, “The Old Man”

Jonathan Pryce, “The Crown”

John Turturro, “Severance”

Henry Winkler, “Barry”

Melhor Minissérie, Série Antológica ou Telefilme

“The White Lotus: Sicily” - VENCEDORA

“Black Bird”

“Pam and Tommy”

“The Dropout”

“Dahmer - Monstro: A história de Jeffrey Dahmer”

Melhor Atriz numa Minissérie, Série Antológica ou Telefilme

Amanda Seyfried, “The Dropout” - VENCEDORA

Jessica Chastain, “George and Tammy”

Julia Garner, “Inventing Anna”

Lily James, “Pam and Tommy”

Julia Roberts, “Gaslit”

Melhor Ator numa Minissérie, Série Antológica ou Telefilme

Evan Peters, “Dahmer - Monstro: A história de Jeffrey Dahmer” - VENCEDOR

Taron Egerton, “Black Bird”

Colin Firth, “The Staircase”

Andrew Garfield, “Under the Banner of Heaven”

Sebastian Stan, “Pam and Tommy”

Melhor Atriz Secundária numa Minissérie, Série Antológica ou Telefilme

Jennifer Coolidge, “The White Lotus” - VENCEDORA

Claire Danes, “Fleishman Is in Trouble”

Daisy Edgar-Jones, “Under the Banner of Heaven”

Niecy Nash-Betts, “Dahmer - Monstro: A história de Jeffrey Dahmer”

Aubrey Plaza, “The White Lotus”

Melhor Ator Secundário numa Minissérie, Série Antológica ou Telefilme