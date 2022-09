Festival de Veneza: “Blonde” é uma bomba que não explode

Era um dos títulos mais aguardados da competição de Veneza. Se bem que a sua localização na fase descendente do programa - penúltimo dia - não augurasse fulgores, não era de esperar tanta palidez. Baseado no livro homónimo de Joyce Carol Oates, um romance biográfico sobre Norma Jean Baker, Marilyn Monroe na vida pública, “Blonde” é uma tentativa de Andrew Dominik penetrar o mito de um dos maiores ícones americano do século XX. Penetrar o mito e tocar na pessoa, nas suas inseguranças, paranóias, fragilidades.

Já é assinante? Faça login Assine e continue a ler Inserir o Código Comprou o Expresso? Insira o código presente na Revista E para continuar a ler