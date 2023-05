50 mulheres, 50 ideias para a Saúde: da preocupação ambiental à medicina baseada no valor

O Expresso desafiou 50 mulheres ligadas à Saúde para indicarem uma ideia que gostariam de ver implementada no sector, nos próximos anos, a nível nacional. 45 ideias do projeto 50 mulheres, 50 ideias para a Saúde já foram divulgadas (clique AQUI para saber quais são). Conheça - neste artigo - as 5 últimas ideias. Uso da tecnologia para aproximar profissionais e cidadãos Esta é a ideia principal que Maria de Belém Roseira, ex-ministra da Saúde, gostaria de ver executada no sistema de Saúde português. Além de aproximar os profissionais, a tecnologia pode facilitar a vida dos cidadãos (através das teleconsultas, por exemplo) e contribuir para poupar o ambiente devido à mitigação das deslocações.

Medicina baseada no valor Isabel Vaz, CEO da Luz Saúde, acredita que esta é uma ideia que pode fazer a diferença na Saúde em Portugal. Através do reporte por parte de todos os hospitais dos resultados que os próprios têm no tratamento das várias patologias relevantes, os doentes poderão conhecer quais são os melhores prestadores para determinada doença.

Integração da investigação na prática clínica Maria Gomes da Silva, diretora do Serviço de Hematologia do IPO Lisboa, acredita que a integração da investigação na prática do dia-a-dia permite incorporar o doente no processo de decisão, ao mesmo tempo que aumenta a qualidade da prestação dos serviços por parte dos profissionais.

Água, saneamento e higiene devem ser prioridades políticas Catarina de Albuquerque, CEO da Sanitation and Water for All, põe a tónica na importância da água, lembrando que sem ela, sem saneamento e sem higiene, nunca teremos saúde. Com a ameaça das alterações climáticas, estes podem deixar de ser direitos garantidos e, por isso, a água deve ser tratada como um bem escasso, precioso e fundamental.

Uma Saúde integrada Mónica Bettencourt-Dias, diretora do Instituto Gulbenkian de Ciência, defende que a sáude humana, a animal e a saúde do ambiente devem estar integradas. A título de exemplo, a especialista chama a atenção para a resistência aos antibióticos, lembrando que esta mata mais de 1 milhão de pessoas por ano, sendo que a projeção atual é que - em 2050 - mate 10 milhões por ano. Também as alterações climáticas estão a contribuir para o aparecimento ou reaparecimento de doenças em locais onde estas já tinham sido erradicadas.

Pode rever todas as ideias AQUI.