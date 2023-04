Integração, comunicação e personalização são palavras de ordem para uma Saúde melhor

Ana Sampaio , presidente da APDI, defende que é necessário que exista a figura do gestor do doente crónico porque esta população necessita - normalmente - da intervenção de diversas especialidades e, como não há um único gestor da doença, é o doente que se encarrega de fazer esse elo de ligação, sentido-se desacompanhado durante todo o processo.

Apostar na oncologia de precisão

Esta é a ideia que Deolinda Sousa Pereira, diretora do serviço de oncologia médica do IPO do Porto, gostaria de ver executada no país de forma abrangente. Os ensaios de fase precoce e a oncologia de precisão são a melhor forma de olhar para o doente como um ser individual que é, e é esse tratamento personalizado do cancro que representa o futuro desta área da medicina.