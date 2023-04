O futuro da Saúde assente numa melhor gestão, organização e literacia

50 mulheres ligadas à Saúde indicam uma ideia que gostariam de ver implementada no sector, no projeto 50 mulheres, 50 ideias para a Saúde . As primeiras 20 já foram divulgadas e podem ser consultadas AQUI. Conheça - neste artigo - 5 novas ideias. Humanização na gestão dos profissionais de saúde Esta é a ideia mais urgente que Ana Paula Martins, presidente do Centro Hospitalar Universitário Lisboa Norte (CHULN), gostaria de ver implementada no sector da Saúde em Portugal. Para se concretizar esta visão, a especialista considera que é necessário abraçar medidas que tornem o SNS mais atrativo, sobretudo para os profissionais mais jovens, passando por uma remuneração adequada e pela possibilidade de conciliar a vida pessoal e profissional.

Formalizar rede de farmácias comunitárias A presidente da Associação Nacional de Farmácias, Ema Paulino, gostaria que as farmácias fossem cada vez mais uma porta aberta e complementar ao SNS. Na verdade, as farmácias estão distribuídas por todo o país - com horários alargados - e contam com mais de 12 mil profissionais altamente qualificados e aptos para fazerem uma intervenção direta e referenciar para o nível de cuidados adequado, explica Ema Paulino.

Campanha nacional sobre a resistência aos antibióticos Vânia Moreira acredita que alertar para o problema da resistência aos antibióticos - que já é uma das principais causas de morte a nível mundial - deve ser uma prioridade nacional. Para consciencializar a população sobre esta problemática, a docente na Faculdade de Farmácia da Universidade de Coimbra sugere que se faça uma campanha pioneira e cientificamente robusta que possa chegar a todas as faixas etárias.

Uma gestão mais empresarial no SNS Guilhermina Rego, professora na Faculdade de Medicina da Universidade do Porto e investigadora do CINTESIS, põe a tónica na forma como o país deve encarar a gestão dos seus hospitais e instituições de Saúde que prestam cuidados à população. Este novo tipo de gestão garantirá, segundo a especialista, uma maior eficiência, qualidade, eficácia e equidade.

Novo acelerador de inovação para a Saúde Esta é a ideia de Sofia Rocha, médica e Chief Transformation Officer da Lusíadas Saúde. Um acelerador de inovação multidisciplinar, que integre pessoas de diversas áreas, que para além de pensarem nas questões relacionadas com o sector, possam executar projetos.

Todas as semanas serão divulgadas 5 novas ideias. Ao longo dos próximos meses poderá acompanhar tudo AQUI. Para saber mais sobre este projeto acompanhe a próxima edição do Expresso, que esta semana sai na quinta-feira, 6 de abril.