O poder do diagnóstico e da transferência do conhecimento em Saúde

Desafiadas pelo Expresso, 50 mulheres ligadas à Saúde indicam uma ideia que gostariam de ver implementada no sector, no âmbito do projeto 50 mulheres, 50 ideias para a Saúde . As primeiras 15 já foram divulgadas e podem ser consultadas AQUI. Conheça, hoje, 5 novas ideias. Novo grupo de trabalho de oncologistas Sandra Tavares, investigadora no i3S, sugere que se crie um grupo de trabalho de médicos oncologistas - no âmbito da Agência de Investigação Clínica e Inovação Biomédica - para que estes possam identificar as principais necessidades que os próprios enfrentam. A agência serviria de ponte entre a investigação e a prática clínica.

Facilitar o diagnóstico de todas as doenças raras Esta é a principal ideia destacada pela vice-diretora do Católica Biomedical Research Centre, Raquel Oliveira. Para melhorar o diagnóstico de este tipo de doenças a especialista reconhece a necessidade de implementar tecnologia relacionada com a sequenciação avançada.

Incluir diagnóstico das imunodeficiências primárias severas no rastreio neonatal Fátima Macedo, investigadora no i3S e professora na Universidade de Aveiro, mostra preocupação com esta temática da Imunologia. O diagnóstico feito numa fase precoce permitiria diagnosticar os bebés antes de estes desenvolverem a doença, tratando-os devida e atempadamente.

Manter os profissionais no SNS A diretora do Centro de Responsabilidade Integrado de Dermatovenereologia do CHULC, Maria João Paiva Lopes, põe a tónica na necessidade de reter os médicos no SNS. Esta é uma problemática que tem vindo a crescer e, para a resolver, a especialista sugere que se dê mais autonomia aos profissionais na gestão de serviços e que estes sejam aliviados das questões mais administrativas.

Transferência de conhecimento gerado pela investigação para o tecido produtivo Isabel Ferreira, investigadora e Professora Coordenadora Principal na área da Bioquímica e atual Secretária de Estado de Estado do Desenvolvimento Regional, defende que o conhecimento deve estar ao serviço das empresas e das instituições públicas para que todos possam tirar partido desse saber.

Todas as semanas serão divulgadas 5 novas ideias. Ao longo dos próximos meses poderá acompanhar tudo AQUI.