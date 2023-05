Mais políticas, mais enfermeiros e mais Saúde para todos

50 mulheres ligadas à Saúde indicam uma ideia que gostariam de ver implementada no sector, no projeto 50 mulheres, 50 ideias para a Saúde . Já foram divulgadas 40 ideias, que podem ser consultadas AQUI. Conheça - neste artigo - 5 novas ideias. Criar carreira do médico-investigador Esta é a ideia que Ana Povo, diretora do Centro Académico Clínico CHUdSA - ICBAS, gostaria de ver implementada nos próximos tempos no país. Em 2008, foram criados os primeiros centros académicos clínicos e, em 2016, foi produzido um diploma que prevê que os médicos que assim o desejem possam dedicar 30% do seu tempo à investigação. O problema é que, segundo explica a especialista, esta questão não está a ser cumprida.

Loading...

Combater as iniquidades Raquel Almeida Duarte, pneumologista no Centro Hospitalar de Vila Nova de Gaia/Espinho, considera crucial olhar para os determinantes da Saúde (condições onde a pessoa nasce, trabalha, vive e envelhece) para se conseguir ter uma atitude holística e mais eficaz na prevenção da doença.

Loading...

Produzir Saúde fora do SNS Marisa Miraldo, professora catedrática do Imperial College London, reforça a ideia de pensar a Saúde em todas as políticas porque a sua promoção e a prevenção da doença são questões complexas, o que faz com que estas não possam ser só da responsabilidade de um único sector.

Loading...

Incluir o Programa Nacional das Doenças Reumáticas no Plano Nacional de Saúde Para Arsisete Saraiva, presidente da A.N.D.A.R., esta é uma questão que urge implementar, uma vez que as doenças reumáticas são a causa de mais de metade das reformas em Portugal, o que implica “custos enormes” - diretos e indiretos - para a sociedade, dado que estas pessoas deixam de trabalhar em idade produtiva.

Loading...

Melhorar o rácio de enfermeiros por utente Sílvia Nunes, enfermeira e care home manager do Stow Healthcare Group, põe a tónica na necessidade de existirem mais enfermeiros para que os doentes possam ser melhor atendidos, por um lado, e para que esta classe profissional possa fazer um trabalho mais digno, por outro.

Loading...

Todas as semanas são divulgadas 5 novas ideias. Ao longo dos próximos meses pode acompanhar tudo AQUI.

O debate - 50 mulheres, 50 ideias para a Saúde

O que é? O projeto 50 mulheres, 50 ideias para a Saúde culmina num debate que tem como propósito discutir o presente e o futuro da Saúde em Portugal, tendo em conta as 50 ideias apresentadas pelas mulheres que fazem parte da lista que o Expresso elaborou. Quando e a que horas? Quarta-feira, dia 4 de maio, a partir das 10h. Por que razão este tema é tão central? Porque apesar de 70% dos recursos humanos a nível mundial serem mulheres, a percentagem que chega a lugares de liderança ainda está longe de ser paritária. Além disso, tendo em conta o panorama nacional - no que à Saúde diz respeito - nunca foi tão importante como agora ouvir quem está no terreno e saber quais são as ideias que estas pessoas - que dão cartas dentro e fora do país - gostariam de implementar, num futuro próximo, para melhorar o sector. Onde posso assistir? Pode acompanhar a sessão em direto no facebook do Expresso. Para assistir basta clicar AQUI.