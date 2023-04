Portugal deve investir na prevenção e na medicina mais personalizada

50 mulheres ligadas à Saúde indicam uma ideia que gostariam de ver implementada no sector, no projeto 50 mulheres, 50 ideias para a Saúde . As primeiras 25 já foram divulgadas e podem ser consultadas AQUI. Conheça - neste artigo - 5 novas ideias. Definir missões e encontrar soluções concretas Maria Manuel Mota, diretora executiva do Instituito de Medicina Molecular, considera crucial que adaptemos aquilo que aprendemos com a Covid-19 a situações da atualidade, identificando prioridades e encontrando soluções concretas à posteriori, massificando-as de tal forma que estas consigam chegar a toda a população.

Loading...

Medicina personalizada A vogal do conselho de administração do Centro Hospitalar Universitário Lisboa Norte (CHULN), Catarina Baptista, gostaria de ver executada uma medicina personalizada para todas as doenças crónicas. “Tratar aquilo que é diferente, de maneira diferente” é a ideia que a especialista defende para que as terapêuticas aplicadas aos doentes sejam cada vez mais eficazes.

Loading...

Um espaço europeu comum de dados em Saúde A deputada no Parlamento Europeu, Maria Manuel Leitão Marques, reforça a ideia da necessidade de uma melhor e mais segura utilização dos dados em Saúde, para que a vida dos cidadãos e dos próprios profissionais seja facilitada. Para isso, são necessárias regras comuns relacionadas com a recolha, tratamentos e disponibilização dos dados.

Loading...

Aposta forte na prevenção Isabel Saraiva, presidente da Respira, lembra que a prevenção tem sido um dos parentes pobres da Saúde. Para contrariar esta situação, a especialista acredita que é crucial promover a cessação tabágica, assim como a vacinação. Para o atingir são precisas, segundo Isabel Saraiva, campanhas e outras estratégias de comunicação que aumentem a literacia da população quanto à prevenção.

Loading...

Abordagem dos 4 “Ps” Joana Camilo, diretora executiva da Creation Health, defende que a predição, prevenção, personalização e participação devem fazer parte da abordagem médica do país, de forma aprofundada e generalizada, para que haja um incremento na saúde e na qualidade de vida dos portugueses.

Loading...

Todas as semanas serão divulgadas 5 novas ideias. Ao longo dos próximos meses poderá acompanhar tudo AQUI.