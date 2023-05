50 mulheres expõem a sua visão para o futuro da Saúde

Saúde = comunicação + investigação + inovação + liderança . Se juntarmos os profissionais a esta soma - peça imprescindível para o funcionamento e existência de um aparelho de Saúde - obtemos a equação multidisciplinar perfeita para alavancar o sector. Segundo as especialistas, urge pensar a Saúde nacional para que esta possa capilarizar-se por todo o território, de forma equitativa e digna para cidadãos e profissionais.

Como já foi falado no artigo sobre o projeto que saiu na edição de 6 de abril do Jornal Expresso (ler AQUI), os jovens médicos, enfermeiros, auxiliares, investigadores, entre outros, não têm o mesmo perfil, comparativamente aos seus pares mais velhos. O mundo mudou. As pessoas, por consequência, são diferentes. E, por sua vez, também as suas prioridades se alteraram. A tendência que se tem verificado - sabendo à partida que generalizar pode ser injusto - é que quem agora entra no mercado de trabalho (principalmente se estiver ligado à Saúde) até pode querer “vestir a camisola” da instituição, mas só o fará se o equilíbrio entre a vida profissional e laboral estiver assegurado.