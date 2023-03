No feminino: 50 ideias que vão mudar a Saúde em Portugal

No âmbito das comemorações dos 50 anos do Expresso, o jornal desafiou 50 mulheres ligadas à Saúde para indicarem uma ideia que gostariam de ver implementada no sector, nos próximos anos, em Portugal. A seleção do projeto 50 mulheres, 50 ideias para a Saúde é abrangente e conta com a participação de mulheres agrupadas em cinco categorias distintas: Liderança, Inovação, Investigação, Comunicação e Profissionais de Saúde. Hoje, dia 6 de março, - e na semana em que também se assinala o Dia da Mulher (8 de março) - damos a conhecer as primeiras 5 ideias. Igualdade no acesso Para Céu Mateus, professora catedrática da Economia da Saúde da Lancaster University, o sistema de Saúde português deve combater as desigualdades no acesso aos cuidados, independentemente do local onde se more, do rendimento, da idade, do género ou de outros fatores. A especialista aponta o recurso à tecnologia como um dos meios para atingir este fim.

Tratamentos contra o cancro para todos A diretora da Unidade da Mama do Centro Clínico da Fundação Champalimaud, Fátima Cardoso, põe a tónica no acesso rápido e igualitário aos tratamentos oncológicos por parte de todos os portugueses. Reduzir o tempo de acesso aos novos medicamentos e aumentar a colaboração entre entidades públicas e privadas são, segundo a especialistas, soluções possíveis para a resolução da problemática.

Aproximar ciência, academia e sistemas de Saúde Esta é a ideia principal que a deputada do Parlamento Europeu, Maria da Graça Carvalho, gostaria de ver implementada no país. Uma maior simbiose entre as instituições de saúde, científicas e académicas poderá aumentar a possibilidade de desenvolver carreiras aliciantes que contribuam para a inovação do sector.

Promover saúde mental dos adolescentes Segundo os dados do estudo da OMS intitulado Health Behaviour School-Aged Children, a saúde mental dos adolescentes portugueses sofreu um agravamento comparativamente ao período pré-pandémico. Nesse sentido, Tânia Gaspar, psicóloga e coordenadora do estudo em Portugal e nos países mediterrâneos, deixa a sua visão para uma melhor saúde mental dos nossos jovens.

Garantir formação de qualidade dos profissionais A dificuldade em reter profissionais no SNS preocupa os peritos. Além de impactar a resposta e o acesso, há outro departamento que também é afetado: a formação de novos profissionais. Para combater esta lacuna, e porque tem vindo a constatar que o problema se tem agravado, Helena Canhão, diretora da Nova Medical School, aponta como prioridade a aposta na formação contínua e de qualidade dos médicos, enfermeiros e outros profissionais de saúde que irão operar no futuro. Para atingir este objetivo é preciso saber manter os especialistas no SNS.

Todas as semanas serão divulgadas 5 novas ideias. Ao longo dos próximos meses poderá acompanhar tudo AQUI.