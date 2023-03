50 mulheres, 50 ideias para a Saúde: da farmacogenómica à humanização

O Expresso desafiou 50 mulheres ligadas à Saúde para indicarem uma ideia que gostariam de ver implementada no sector, nos próximos anos, a nível nacional. As primeiras 5 ideias no âmbito do projeto 50 mulheres, 50 ideias para a Saúde já são conhecidas desde a semana passada (clique AQUI para saber quais são). Conheça, hoje, 5 novas ideias: A farmacogenómica ao serviço do sistema Ana Teresa Freitas, professora catedrática do Instituto Superior Técnico, chama a atenção para a utilização da farmacogenómica na prática clínica. Para a especialista é crucial começar a utilizar - de forma sistemática e abrangente - os dados que expressam a maneira como o nosso genoma interage com os diferentes fármacos.

Saúde em todas as políticas Esta é a ideia que a deputada no Parlamento Europeu, Sara Cerdas, aponta como prioritária: uma abordagem transversal do impacto da Saúde nos diferentes sectores, da construção à agricultura, porque todas as decisões que são tomadas e todas as políticas implementadas nas mais diversas áreas podem influenciar esto sector em particular.

Integração de dados Paula Alves, CEO do iBET, considera urgente que o país possa - de uma vez por todas - recolher, tratar e, sobretudo, integrar eficazmente os dados em Saúde. Esta é uma lacuna frequentemente apontada por quem está no terreno e que, segundo a especialista, só se poderá resolver com uma boa utilização das tecnologias de informação.

Mais informação e educação sobre nutrição Quando se fala em nutrição, não devemos apenas contar calorias. Este é o alerta deixado pela professora catedrática e investigadora na Unidade de Investigação e Desenvolvimento Cardiovascular da Faculdade de Medicina da Universidade do Porto, Inês Falcão Pires, que nos últimos anos tem verificado o impacto que os factores de risco - nomeadamente a má alimentação - têm na deterioração da saúde cardiovascular. O caminho começa, segundo a investigadora, na sensibilização junto dos mais novos.

Humanizar a Saúde Cátia Sá Guerreiro, doutorada pela UNL em Saúde Internacional (ramo de Políticas de Saúde) e atualmente diretora do Programa de Gestão de Organizações Sociais desenvolvido pela AESE Business School, instituição na qual leciona, acredita que uma das prioridades para a Saúde nacional é humanizá-la. Para isso, é preciso mudar mentalidades e criar uma cultura que priviligie esta filosofia de trabalho, apostando na pessoa.



