50 mulheres, 50 ideias: da cibersegurança à eficácia dos tratamentos contra o cancro

Desafiadas pelo Expresso, 50 mulheres ligadas à Saúde indicam uma ideia que gostariam de ver implementada no sector. As primeiras 30 já foram divulgadas e podem ser consultadas AQUI. Conheça - neste artigo - 5 novas ideias. Carta de condução em privacidade e segurança digital A investigadora do CINTESIS da Universidade do Porto e especialista em cibersegurança, Ana Margarida Ferreira, acredita que é essencial que todos os utilizadores e instituições de Saúde tenham uma certificação base nesta área para que consigam garantir que a tecnologia está segura e confiável nas suas mãos.

Regionalização da Saúde Dulce Quelhas, investigadora na Unidade de Bioquímica Genética do Centro de Genética Médica Jacinto Magalhães, defende uma regionalização da Saúde. O objetivo desta ideia é que as decisões tomadas possam refletir melhor o contexto dos cidadãos, uma vez que a saúde dos indivíduos se relaciona fortemente com a interação com o meio ambiente em que se inserem.

Tratar o cancro com a dose mínima eficaz Esta é a ideia que a diretora do Serviço de Terapia Celular do IPO do Porto, Susana Roncon, gostaria de ver implementada num futuro próximo. Para isso, a especialista dá o exemplo daquilo que já se faz com as terapias com células CAR-T para tratar doenças hematológicas. Criar unidades de produção completa e integradas seria a solução para diminuir os custos associados a estes tratamentos.

Mais literacia Ana Correia de Oliveira, médica especialista em Medicina Geral e Familiar, apostaria na promoção da literacia através de sites com linguagem adequada e na incorporação por parte da comunicação social de esclarecimentos que promovam o conhecimento sobre o sector, fornecidos por profissionais de Saúde.

Promoção da Saúde junto dos adolescentes Cristina Bacelar, especialista em Medicina Geral e Familiar e coordenadora da USF Covelo, em parceria com a APEEAER e outros profissionais, implementaram, no Porto, o projeto pioneiro intitulado GASA (Gabinete de Apoio à Saúde do Adolescente), que disponibiliza aos adolescentes do Colégio Ribadouro um espaço onde podem expor as suas dúvidas, receios, solicitar ajuda e orientações para os diversos problemas que esta fase da vida pode apresentar. A especialista gostaria que este projeto fosse replicado.

Todas as semanas são divulgadas 5 novas ideias. Ao longo dos próximos meses poderá acompanhar tudo AQUI.