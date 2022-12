Globos de Ouro: “The Banshees of Inisherin” e “Abbott Elementary” lideram nomeações, mas a luta será entre “The White Lotus” e “Dahmer”

Os nomeados para a 90ª edição dos Globos de Ouro foram conhecidos esta segunda-feira, num anúncio feito por Mayan Lopez e Selenis Leyva, de “Lopez vs. Lopez”, e por Helen Hoehne, presidente da Associação da Imprensa Estrangeira em Hollywood (Hollywood Foreign Press Association, HFPA).

O filme "The Banshees of Inisherin", escrito e realizado por Martin McDonagh, recebeu oito nomeações para os Globos de Ouro do próximo ano. A longa-metragem, onde Colin Farrell e Brendan Gleeson voltam a reunir-se está nomrada para Melhor Filme, na categoria de Musical ou Comédia, Melhor Realização, Melhor Argumento de Cinema e Melhor Banda Sonora Original (para Carter Burwell). A nível do elenco, Farrell foi nomeado para Melhor Ator Principal num Filme Musical ou Comédia, enquanto Kerry Condon integra a lista das nomeações para Melhor Atriz Secundária num filme, e Brendan Gleeson e Barry Keoghan estão entre os cinco nomes da categoria de Melhor Ator Secundário em filme.

Ainda no que diz respeito ao números de nomeações, "Tudo em Todo o Lado ao Mesmo Tempo", de Dan Kwan e Daniel Scheinert, segue de perto com seis nomeações, seguind-se "Babylon" e “Os Fabelmans”, ambas com cinco. Na categoria de filme de língua não-inglesa, os nomeados são "A Oeste Nada de Novo" (Alemanha), "Argentina, 1985" (Argentina), "Close" (coprodução entre Bélgica, França e Países Baixos), "Decisão de Partir" (Coreia do Sul) e "RRR" (Índia).

Empate técnico

No que concerne à televisão, a série mais nomeada foi "Abbott Elementary", com cinco indicações, seguindo-se "The Crown", "Dahmer – Monstro: The Jeffrey Dahmer Story" e "Only Murders in the Building", cada uma delas com quatro nomeações. mas este é um jogo que vai além do número de nomeações por produção televisiva.

Fazendo a contagem às nomeações por serviço de streaming, estamos perante um empate: HBO Max e Netflix apresentam-se ambas com 14 nomeações, e só uma delas poderá sagrar-se vencedora: é que a temporada de “The White Lotus" passada na Sicília concorre diretamente com “Dahmer” na categoria de Melhor Série Limitada.

Diversidade garantida

As críticas feitas nos últimos anos à constituição do jurados levaram a HFPA a fazer alterações na sua composição. Depois de assumirem a falha na representatividade, acabaram por juntar novos nomes aos 96 membros da Academia. Com a adição de 103 eleitores internacionais - oriundos de 62 países e "recrutados em organizações internacionais da indústria, festivais de cinema estrangeiros conhecidos e profissionais de jornalismo", esclarece a organização em comunicado - , o total de votantes do Globo de Ouro é agora “52% feminino, 51,8% racial e etnicamente diverso, com 19,6% latinos, 12,1% asiáticos, 10,1% negros e 10,1% do Médio Oriente”.

A gala está marcada para 10 de janeiro e terá transmissão televisiva na NBC e no serviço de streaming Peacock - cujos conteúdos são estreados em Portugal no SkyShowtime.

Melhor Filme de Drama

– “Avatar: O Caminho da Água”

– “Elvis”

– “Os Fabelmans”

– “Tár”

– “Top Gun: Maverick”

Melhor Realização (filme):

– James Cameron, – “Avatar: O Caminho da Água”

– Daniel Kwan e Daniel Scheinert, “Tudo em Todo o Lado ao Mesmo Tempo”

– Baz Lurhmann, “Elvis”

– Martin McDonagh, “The Banshees of Inisherin”

– Steven Spielberg, “Os Fabelmans”

Melhor Ator de Drama (filme)

Austin Butler, “Elvis”

Brendan Fraser, “The Whale”

Hugh Jackman, “The Son”

Bill Nighy, “Living”

Jeremy Pope, “The Inspection”

Melhor Atriz de Drama (filme)

– Cate Blanchett, “Tár”

– Olivia Colman, “Empire of Light”

– Viola Davis, “The Woman King”

– Ana de Armas, “Blonde”

– Michelle Williams, “Os Fabelmans”

Melhor Atriz num Filme Musical ou de Comédia

– Margot Robbie, “Babylon”

– Anya Taylor-Joy, “O Menu”

– Emma Thompson, “Boa Sorte, Leo Grande”

– Lesley Manville, “Um Sonho em Paris”

– Michelle Yeoh, “Tudo em Todo o Lado ao Mesmo Tempo”

Melhor Atriz Secundária (Filme)

– Angela Bassett, “Black Panther: Wakanda Forever”

– Kerry Condon, “The Banshees of Inisherin”

– Jamie Lee Curtis, “Tudo em Todo o Lado ao Mesmo Tempo”

– Dolly De Leon, “Triângulo da Tristeza”

– Carey Mulligan, “Ela Disse”

Melhor Ator Secundário (Filme)

– Brendan Gleeson, “The Banshees of Inisherin”

– Ke Huy Quan, “Tudo em Todo o Lado ao Mesmo Tempo”

– Barry Keoghan, “The Banshees of Inisherin”

– Brad Pitt, “Babylon”

– Eddie Redmayne, “O Enfermeiro da Noite”

Melhor Argumento (Filme)

– Todd Field, “Tár”

– Tony Kushner & Steven Spielberg, “Os Fabelmans”

– Daniel Kwan & Daniel Scheinert, “Tudo em Todo o Lado ao Mesmo Tempo”

– Martin McDonagh, “The Banshees of Inisherin”

-Sarah Polley, “Women Talking”

Melhor Filme Musical ou de Comédia

– “Babylon”

– “The Banshees of Inisherin”

– “Tudo em Todo o Lado ao Mesmo Tempo”

– “Glass Onion: A Knives Out Mystery”

– “Triângulo da Tristeza”

Melhor Atriz num Musical ou Filme de Comédia

– Margot Robbie, Babylon

– Anya Taylor-Joy, “O Menu”

– Emma Thompson, “Boa Sorte, Leo Grande”

– Lesley Manville, "Um Sonho em Paris”

– Michelle Yeoh, “Boa Sorte, Leo Grande”

Melhor Ator num Musical ou Filme de Comédia

– Diego Calva, “Babylon”

– Daniel Craig, “Glass Onion: A Knives Out Mystery”

– Adam Driver, “Ruído Branco”

– Colin Farrell, “The Banshees of Inisherin”

– Ralph Fiennes, “O Menu”

Melhor Banda Sonora (Filme)

– Alexandre Desplat, “Pinóquio de Guillermo del Toro"

– Hildur Guðnadóttir, “Women Talking”

– Justin Hurwitz, “Babylon”

– John Williams, “Os Fabelmans”

– Carter Burwell, “The Banshees of Inisherin”

Melhor Canção

– “Carolina”, Taylor Swift, em “Where the Crawdads Sing”

– “Ciao Papa”, Guillermo del Toro & Roeban Katz, em “Pinocchio” de Guillermo del Toro

– “Hold My Hand”, Lady Gaga e Bloodpop, em “Top Gun: Maverick”

– “Lift Me Up”, Tems, Ludwig Goransson, Rihanna, Ryan Coogler, em “Black Panther: Wakanda Forever”

– “Naatu Naatu”, Kala Bhairava, M. M. Keeravani, Rahul Sipligunj, em “RRR”

Melhor Filme de Animação

– “Pinóquio de Guillermo del Toro"

– “Marcel the Shell With Shoes On”

– “O Gato das Botas: O Último Desejo”

– “Turning Red”

Melhor Filme em Língua Estrangeira

– “RRR” (Índia)

– “A Oeste Nada de Novo"” (Alemanha)

– “Argentina, 1985” (Argentina)

– “Close” (Bélgica)

– “Decisão de Partir” (Coreia do Sul)

Melhor Série de Drama

“Better Call Saul”

“The Crown”

“House of the Dragon”

“Ozark”

“Severance”

Melhor Atriz numa Série de Drama

– Emma D’Arcy, “House of the Dragon”

– Laura Linney, “Ozark”

– Imelda Staunton, “The Crown”

– Hilary Swank, “Alaska Daily”

– Zendaya, “Euphoria”

Melhor Ator numa Série de Drama

Jeff Bridges, “The Old Man”

Kevin Costner, “Yellowstone”

Diego Luna, “Andor”

Bob Odenkirk, “Better Call Saul”

Adam Scott, “Severance”

Melhor Série Musical ou de Comédia

“Abbott Elementary”

“The Bear”

“Hacks”

“Only Murders in the Building”

“Wednesday”

Melhor Ator numa série Musical ou de Comédia

Donald Glover, “Atlanta”

Bill Hader, “Barry”

Steve Martin, “Only Murders in the Building“

Martin Short, “Only Murders in the Building”

Jeremy Allen White, "The Bear”

Melhor Atriz Secundária numa Série Musical ou de Comédia

Elizabeth Debicki, “The Crown”

Hannah Einbinder, “Hacks”

Julia Garner, “Ozark”

Janelle James, “Abbott Elementary”

Sheryl Lee Ralph, “Abbott Elementary”

Melhor Ator Secundário (Série)

John Lithgrow, “The Old Man”

Jonathan Pryce, “The Crown”

John Turturro, “Severance”

Tyler James Williams, “Abbott Elementary”

Henry Winkler, “Barry”

Melhor Minissérie, Série Antológica ou Telefilme

“Black Bird”

“Pam and Tommy”

“The White Lotus: Sicily”

“The Dropout”

“Dahmer - Monstro: A história de Jeffrey Dahmer”

Melhor Atriz numa Minissérie, Série Antológica ou Telefilme

Jessica Chastain, “George and Tammy”

Julia Garner, “Inventing Anna”

Lily James, “Pam and Tommy”

Julia Roberts, “Gaslit”

Amanda Seyfried, “The Dropout”

Melhor Ator numa Minissérie, Série Antológica ou Telefilme

Taron Egerton, “Black Bird”

Colin Firth, “The Staircase”

Andrew Garfield, “Under the Banner of Heaven”

Evan Peters, “Dahmer - Monstro: A história de Jeffrey Dahmer”

Sebastian Stan, “Pam and Tommy”

Melhor Atriz Secundária numa Minissérie, Série Antológica ou Telefilme

Jennifer Coolidge, “The White Lotus”

Claire Danes, “Fleishman Is in Trouble”

Daisy Edgar-Jones, “Under the Banner of Heaven”

Niecy Nash-Betts, “Dahmer - Monstro: A história de Jeffrey Dahmer”

Aubrey Plaza, “The White Lotus”

Melhor Ator Secundário numa Minissérie, Série Antológica ou Telefilme

– F. Murray Abraham, “The White Lotus”

– Domhnall Gleeson, “The Patient”

– Paul Walter Hauser, “Black Bird”

– Richard Jenkins, “Dahmer - Monstro: A história de Jeffrey Dahmer”

– Seth Rogen, “Pam and Tommy”