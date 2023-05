Música nova para o fim de semana: a família dos Foo Fighters, o abismo de Pedro Mafama e o sol de Milhanas

Álbuns novos da britânica Arlo Parks e dos portugueses Pedro Mafama e Milhanas destacam-se entre os lançamentos discográficos desta semana. Nascida há 22 anos em Londres, Anaïs Oluwatoyin Estelle Marinho, mais conhecida como Arlo Parks, lança hoje o seu segundo álbum. Depois de “Collapsed in Sunbeams”, que apresentou ao vivo em Paredes de Coura no verão passado, a britânica descreve o novo “My Soft Machine” como um trabalho “profundamente pessoal”, inspirado pela ansiedade que vem sentindo, a emoção de se ter apaixonado pela primeira vez e o stress pós-traumático. A cantora-compositora, que convidou Phoebe Bridgers para o tema ‘Pegasus’, diz que se deixou inspirar, neste álbum, pelos My Bloody Valentine e por “Skinty Fia”, o mais recente longa-duração dos irlandeses Fontaines D.C. Arlo Parks atua no Primavera Sound Porto, a 8 de junho.

Depois do aclamado “Por Este Rio Abaixo”, Pedro Mafama regressa hoje aos álbuns. “Estava no Abismo mas Dei um Passo em Frente” é o título do seu novo trabalho, detalhado em entrevista no Posto Emissor desta semana. Como singles, o músico de Lisboa começou por apresentar ‘Preço Certo’, cujo vídeo foi filmado no cenário do concurso televisivo, e ‘Estrada’, que junta o cante alentejano dos mineiros de Aljustrel com a rumba portuguesa. Sobre ‘Preço Certo’, afirmou: “Esta música é uma celebração, e ter a vida que tenho neste momento e estar feliz ao lado de quem gosto é como ganhar a montra final do ‘Preço Certo’.” Hoje, Pedro Mafama apresenta um novo single, ‘Marcha Bonita’, em cujo vídeo assume o papel de condutor em Lisboa. O novo álbum, no qual se debruça sobre a música popular portuguesa, mais precisamente sobre os bailes, as marchas e as rumbas portuguesas, será apresentado ao vivo no festival Med, que se realiza em Loulé, no Algarve, de 29 de junho a 2 de julho. Mais tarde, estará em Glória do Ribatejo, Serpa, Madeira e no Sol da Caparica, em Almada.

Também em Portugal, Milhanas lança hoje o álbum álbum. “De Sombra a Sombra” é o título do seu primeiro longa-duração, do qual já foram retirados os singles ‘Lamentos’, ‘Mais que ao Sol’, ‘Mundo’ e ‘Eu de Prosa’. Sobre esta última canção, confessa ter sido escrita “durante uma fase muito escura de descrença perante avida. No fim, escolhi ficar e sei-me salva pela arte - daí a referência a Amália Rodrigues como símbolo de salvação, alento e esperança.” À BLITZ, Carolina Milhanas explicou, no início do ano: "Eu não quero que o meu álbum pareça uma ode à tristeza, pelo contrário. É um autorretrato. No dia em que tiver coisas felicíssimas, vou contá-las com a mesma verdade com que cantei a minha tristeza.” Fausto Bordalo Dias, com quem o pai de Milhanas, Vítor Milhanas, trabalhou como baixista e produtor, é uma das referências da cantora-compositora, que neste disco contou como Agir como produtor.

Esta sexta-feira, chegou também às plataformas de streaming o novo single dos Foo Fighters. ‘Show Me How’ faz parte do álbum “But Here We Are”, o primeiro da banda norte-americana sem o baterista Taylor Hawkins, falecido em 2022. Violet Grohl, filha de Dave Grohl, é a voz que podemos escutar neste ‘Show Me How’. Quanto ao álbum, o 11.º dos Foo Fighters, chega a 2 de junho.

Na contagem decrescente para o novo álbum, Legendary Tigerman acaba de apresentar mais um single. ‘Bright Lights, Big City’ nasceu dos três meses que o português passou em Paris e fala “sobre uma noite de tempestade, deliciosamente caótica em Paris. Fala de sem-abrigo, de punks a lutar na rua, de olhos tristes no metro e de rir como se não houvesse amanhã.” Neste tema, Legendary Tigerman conta com a colaboração de Ray e Sean Riley. “A minha viagem no novo álbum é uma espécie de experiência de salvação. Senti que precisava de mudar, muito e não apenas musicalmente, para me manter vivo e relevante”, escreve ainda Legendary Tigerman, que neste disco volta a contar com João Cabrita no saxofone. Esta sexta-feira, 26 de maio, toca no North Festival, no Porto. A 13 de julho, estará no Super Bock Super Rock, no Meco.

Hoje chega igualmente às lojas “V.H.S. Vol. 1”, o terceiro álbum de Fernando Daniel. De inspiração retro, o trabalho apresenta canções como ‘Casa’, ‘Dona da Razão’ ou ‘Metade’, um dueto com Beatroz Rosário. A 14 de outubro, Fernando Daniel atua na Altice Arena, em Lisboa, e a 11 de novembro no Pavilhão Rosa Mota, no Porto.

Com passagem marcada pelo festival Primavera Sound Porto, no próximo dia 10 de junho, os norte-americanos Sparks lançam hoje o 26.º álbum da sua carreira. “The Girl is Crying In Her Latte” é o nome do disco e também de uma das canções, cujo vídeo foi bastante comentado por ser protagonizado pela atriz australiana Cate Blanchett.