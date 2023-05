Posto Emissor #150: BLITZ convida Pedro Mafama. Do vídeo no “Preço Certo” à desconstrução de normas sociais

Pedro Mafama é o convidado da semana do Posto Emissor. A poucas horas de editar o segundo álbum, “Estava no Abismo Mas Dei um Passo Em Frente”, o músico lisboeta regressa ao podcast da BLITZ para falar sobre a alegria que contagiou as novas canções e a inspiração que foi buscar às marchas, aos bailes e às rumbas portuguesas.

A discussão entre o que é alta e baixa cultura, a experiência de gravar um vídeo no cenário do programa “Preço Certo”, ao lado de Fernando Mendes, a curiosidade do público acerca da sua relação com Ana Moura, as transformações da paternidade e a desconstrução das normas sociais sobre papéis de género feminino e masculino foram outros assuntos abordados na conversa com Pedro Mafama.

No Posto Emissor desta semana, despedimo-nos ainda de Tina Turner, que morreu esta quarta-feira, recapitulamos a passagem dos Coldplay por Coimbra para quatro concertos esgotados e falamos sobre novos álbuns de Alison Goldfrapp e Paul Simon. Deixamos, também, como habitualmente, algumas sugestões de concertos a que poderá assistir nos próximos tempos.

Ouça aqui outros episódios do Posto Emissor: